Антигуа та Барбуда – невелика острівна держава у східній частині Карибського моря. Мандрівники приїжджають на острови, щоб поплавати серед коралових рифів, піднятися на оглядовий майданчик старовинного форту Баррінгтон, зустріти у національному заповіднику колібрі та птахів фрегатів.

Космополіти отримують громадянство карибської країни, щоб подорожувати без віз до більш ніж 150 країн світу. Розкажемо, чим ще відомі ці карибські острови.

Острови в серці Карибського моря

Антигуа і Барбуда – екзотична країна в Карибському морі, що складається з двох великих островів, які дали назву державі. У складі країни входить ще безлюдний острів Редонда і невелике скупчення крихітних острівців.

З моменту відкриття Христофором Колумбом у 1493 році і до здобуття незалежності у 1981 році острови були англійською колонією. Сьогодні Антигуа та Барбуда — незалежна держава та водночас член британської Співдружності націй.

Факти про Антигуа та Барбуду

Головне місто Столиця Сент-Джонс Географічне положення Частина Малих Антильських островів у Карибському морі Площа країни 442,6 км², з них Антигуа – 281 км², Барбуда – 161 км² Середня температура Близько +25 °C Чисельність місцевих жителів 86,8 тисяч осіб Адміністративний поділ 8 районів Державний лад Конституційна монархія Хто править Королева Великобританії, яку представляє генерал-губернатор Сайт уряду ab.gov.ag Населення Більшість островитян – африканського походження з темним кольором шкіри. Також тут живуть нащадки аравакських та карибських індіанців, іммігранти із Північної Америки. Найменша група – європейці Релігія Більшість населення — християни, але є також протестанти та католики Мова спілкування Англійська. Місцевий діалект патуа — суміш англійської, іспанської, португальської, французької та місцевих прислівників.

Антигуа – острів мандрівників

Місцеві жителі називають Антигуа островом туристів: багато готелів, історичних пам’яток, магазинів, верфей, розважальних закладів.

На головному острові розташована густонаселена столиця Сент-Джонс та колоніальна спадщина: будівлі минулих століть, Кафедральний собор Святого Іоанна, старовинні фортеці та форти.

Об’їхати Антигуа автомобілем можна за пару годин. Рух тут лівосторонній. Щоб взяти машину напрокат за 70—80 $ на добу, потрібно пред’явити національне або міжнародне посвідчення водія, кредитну картку і спеціальний дозвіл на водіння. Його одержують у прокатній конторі.

Барбуда – кораловий рай

Барбуда – другий за величиною острів, оточений підводними скелями та кораловими рифами. Біля його берегів було чимало аварії кораблів: мілини місцевих шельфів вивчають дайвери всього світу.

На Барбуді вдалося зберегти первозданну природу: тут побудовано лише одне місто Кодрінгтон, решта — незаймані тропіки з екзотичною флорою та фауною. Тут можна зустріти диких кішок, ящірок, черепах та рідкісних птахів. Тільки на цьому острові мешкає фрегат — національний птах Антигуа та Барбуди. Ще один національний символ – олень.

Редонда – острів-заповідник

Крихітний безлюдний острів вулканічного походження розташований за 60 км від Антигуа. Завдовжки він займає трохи більше 2 кілометрів, завширшки — 500 метрів. Земля тут не продається, оскільки острів вважається природним заповідником та охороняється владою. Туристи припливають сюди, щоб побачити рідкісні рослини, послухати співи птахів, поплавати серед коралів.

Сент-Джонс – столиця Антигуа та Барбуди

Єдине місто, яке хоч трохи нагадує традиційний мегаполіс, – столиця Сент-Джонс. Тут 30 тисяч місцевих мешканців та завжди багато мандрівників, які потрапляють на острів через однойменний круїзний порт. Він може приймати одночасно чотири лайнери. Від порту гості пішки добираються до основних визначних пам’яток столиці та фотографуються на фоні великих кораблів.

Також у Сент-Джонсі розташований міжнародний аеропорт VC Bird. Свою назву він отримав на честь першого прем’єр-міністра країни сера Вірі Корнуолла Берда.

Рівень життя на островах

В Антигуа та Барбуді є все необхідне для відпочинку та життя.

Інфраструктура. На головних островах працюють відділення карибських та американських банків, готелі, ресторани та магазини.

Марини острова Антигуа комфортабельні та приваблюють яхтсменів з усього світу. Щоб заощадити на податках при покупці яхти, зберегти конфіденційність та користуватися першокласними портами, можна зареєструвати судно під прапором Антигуа та Барбуди.

Економіка. Країна розвивається за рахунок туризму, сільського господарства та інвестицій, які приносить програма громадянства. Щоб стати космополітам та отримати другий паспорт, інвестори роблять внески до державного фонду (The National Development Fund). Він підтримує розвиток будівництва, екологічного туризму, економіки. Туризм приносить понад половину національного ВВП.

Освіта. Освіта в країні безкоштовна до 16 років, є приватні та державні школи, в яких викладають вчителі зі США та Великобританії. Диплом про вищу освіту видають Американський медичний університет та відділення Університету Вест-Індії.

Гроші. Валютою Антигуа та Барбуди є східно-карибський долар, який в обороті та інших карибських країнах, наприклад у Гренаді. Монети дрібної гідності не схожі на європейські: вони мають форму багатокутників із різною кількістю сторін.

Обмінний курс. За 1 долар США можна отримати 2,7 східнокарибських долара. Обмінювати краще у відділеннях банку.

Податки. В Антигуа та Барбуді вигідно вести бізнес: немає податків на багатство, спадщину та приріст капіталу. Податкові резиденти не зобов’язані сплачувати податки на прибуток, який отримали в іншій країні

Оподатковується купівля нерухомості та землі. Купуючи нерухомість за програмою громадянства, не стягується ліцензійний збір на володіння землею.

Податкові ставки в Антигуа та Барбуді:

на доходи компаній у країні – 25%;

на передачу нерухомості – від 2,5 до 7,5%;

на нерухомість – до 0,5%.

Медицина. Медичних закладів на островах небагато, але поширені кабінети лікарів загальної практики. Головний муніципальний шпиталь країни розташований у столиці, Сент-Джонс. Є кілька приватних клінік. Страхові компанії нерідко включають до медичних полісів лікування за кордоном: за серйозною медичною допомогою пацієнтів відправляють до Майамі.

Спорт. Як і в багатьох інших колишніх англійських колоніях, в Антигуа та Барбуді найпопулярніший вид спорту – крикет.

Фірмові страви. У місцевих ресторанах для туристів приготують місцевого морського окуня чи гігантського лобстера. Нескладно знайти європейську кухню: пасту, рис із місцевими спеціями, салати, кукурудзяну кашу.

З місцевих традиційних десертів – фруктовий торт, морозиво, шугаркейк (солодкий пиріг). Фруктів не так багато, як, наприклад, у Таїланді та В’єтнамі. Найсмачніші — місцеві манго та ананаси.

Нерухомість в Антигуа та Барбуді

Туристи селяться в готелях або винаймають апартаменти, вілли. Космополіти купують будинки в Антигуа та Барбуді, щоб не платити за орендоване житло і заробляти на здачі в оренду. Нерухомість на островах коштує приблизно стільки ж, скільки в інших карибських країнах.

Тип житлової нерухомості Ціна Апартаменти площею 60-80 м2 в комплексі із загальним садом та басейном. До пляжу 100-500 м 400 000-600 000 $ Котедж у готелі площею 120-200 м2с 2-3 спальнями та власною терасою. До моря 100-200 м 600 000-900 000 $ Мебльована та обладнана технікою вілла площею 200-400 м2 з басейном, садом, 3-4 спальнями та виходом до моря 1 500 000-2 000 000 $

Що можна побачити на островах

Основні визначні пам’ятки держави створила природа.

Скеля Диявольський міст (Devil’s Bridge) з вапняку в однойменному національному парку на південному сході Антигуа. За переказами, з мосту часто кидалися в океан раби-втікачі, які позбавляли себе життя, щоб здобути вічну свободу в іншому світі. Вважалося, що думки про самогубство – витівки диявола, звідси й пішла назва.

Лонг-біч – восьмикілометровий пляж на Барбуді з ніжно-рожевим піском – входить у топ найкрасивіших пляжів світу. Пляж державний. Туристи зазначають, що тут спокійне море з пологим входом.

Англійська гавань (English Harbour) на острові Антигуа – головна історична пам’ятка країни. Гавань розташована у південній частині острова, за 15 кілометрів від столиці держави. У 18 столітті тут стояли судна британського флоту, зараз — національний парк, який розповідає про морську війну між Англією та Францією на початку 19 століття.

Як приїхати в Антигуа та Барбуду в епоху COVID-19

Туристи не бояться їхати в країну, тому що тут діють суворі протоколи безпеки і немає великого зростання захворюваності. У липні 2021 року туристичний потік трохи перевищив рівень «до пандемії». Країну відвідало 23 405 осіб — це на 374 особи більше, ніж у липні 2019 року.

Гості при в’їзді в країну подають довідку з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус (COVID-19). Дітям до 5 років тест не потрібний. Щоб уникнути карантину, необхідно показати бронь готелю з-поміж схвалених.

Усі зміни у правилах в’їзду для туристів публікуються на офіційному сайті уряду Антигуа та Барбуди.

Цікаві факти про країну

Наведемо кілька цікавих фактів про країну, які люблять переказувати місцеві гіди.

365 піщаних пляжів. Остров’яни сміються, що кожен день можна купатися на новому пляжі і протягом року жодного разу не повторитись.

Чорний ананаси. Тільки в Антигуа та Барбуді ростуть ананаси незвичного кольору – чорного. Це найсолодший вид у сімействі екзотичного фрукта.

Немає прісних водойм. На острові немає озер і річок із прісною водою, але архіпелаг складений із особливих порід, які утримують вологу. Підземні води – основне джерело прісної води.

Ром Cavalier. Міцний напій увійшов до історії як напій піратів, які любили Карибське море. Знаменитий на весь світ ром готують за карибською рецептурою з переробленої цукрової тростини.

Яких знаменитостей можна зустріти в Антигуа та Барбуді

Мати будинок на райських островах престижно – тут купують вілли заможні люди. Прогулюючись пляжами, можна зустріти світових знаменитостей.

Американська телеведуча та підприємець Опра Вінфрі кілька разів відпочивала на антигуанському курорті Jumby Bay Rosewood Resort. Теледіва так сподобалося містечко, що вона купила будинок на Антигуа.

Британський гітарист, рок-музикант, композитор Ерік Клептон придбав власну оселю на островах, щоб частіше бувати в місці, яке дає натхнення для творчості.

Знаменитий модельєр Джорджіо Армані. Напевно, не одна його колекція була навіяна красою мальовничої затоки Галлі (Galley Bay) на острові Антігуа. Тут дизайнер має свій будинок.

Якщо пощастить, в Антигуа та Барбуді можна зіткнутися і з іншими знаменитостями. Це український футболіст Андрій Шевченко, колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі, американська актриса Камерон Діас та інші.

Чому іноземці обирають громадянство Антигуа та Барбуди

В Антигуа та Барбуду переїжджають переважно літні громадяни країн Євросоюзу, США та Канади. Вони хочуть провести решту днів біля океану, у теплому кліматі, серед тропічної природи. Окрім комфортного середовища проживання, громадянство Антигуа та Барбуди дає й інші важливі переваги.

150 країн дозволяють в’їзд без візи громадянам Антигуа та Барбуди. Найчастіше громадяни карибської країни в’їжджають до Євросоюзу, Великобританії, Сінгапуру та Гонконгу.

Віза до США. Громадяни острівної держави можуть без особливої ​​тяганини оформити візу до Америки на 10 років. Зазвичай на це йде не більше двох тижнів.

Рахунки в європейських банках без проблем відкривають громадяни Антигуа та Барбуди. Це дозволяє зберігати гроші у твердій валюті та швидко проводити валютні операції.