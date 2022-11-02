Названо країни з найбільшою кількістю готелів, що будуються

На кінець вересня 2022 року в різних регіонах світу будуються або заплановані до будівництва найближчого року близько мільйона нових готельних номерів — половина з них припадає на країни Європи, решта — Китай, США та Близький Схід.

Незважаючи на те, що Європа була названа одним з регіонів, що динамічно розвиваються, кількість готелів, що будуються, порівняно з минулим роком зменшилася. Так, на вересень 2022 року заплановано будівництво близько 505 тисяч нових номерів, що на 8,3 відсотка менше, ніж у 2021 році. Перше місце за обсягами будівництва займає Німеччина (понад 38 тисяч номерів) та Велика Британія (29 тисяч), на останніх рядках Іспанія, Італія та Франція (не більше 10 тисяч).

В Азіатсько-Тихоокеанському регіоні заплановано будівництво понад 900 тисяч номерів: лідером став Китай, де з’явиться майже 312 тисяч кімнат та В’єтнам — понад 28 тисяч. На північно-американському континенті у стадії будівництва 207 тисяч номерів, а всього готуються до будівництва понад 740 тисяч кімнат: найбільше готельних проектів у США, Мексиці та Канаді.

При цьому Африка та Близький Схід стали єдиними у світі, де спостерігається позитивна динаміка минулого року. У вересні 2022 року активність будівництва у цих двох регіонах збільшилася приблизно на 19 відсотків: найбільший приріст показала Саудівська Аравія, де збудовано 39 тисяч номерів та ОАЕ – 32 тисячі.

Раніше в жовтні журнал Condé Nast Traveler оголосив підсумки міжнародної премії The Readers’ Choice Awards 2022. Так, найкращим готелем світу був визнаний французький Cheval Blanc St-Tropez, розташований на Лазурному узбережжі — особняк вражає відвідувачів елегантним інтер’єром, створеним відомим дизайнером Жан-М.