Через житлову кризу в Гонконзі будують квартири розміром з гараж, або 8 кв. метрів

Квартири розміром з два двоспальні ліжка зараз будуються в Гонконзі через тривалу житлова кризу.

Згідно з урядовим документом, провідний забудовник міста Sun Hung Kai Properties будує такі невеликі апартаменти в районі Сай Кунг на нових територіях, – пише independent.

Більшість з 5400 квартир, що будуються мають площу всього 26,3 кв. м, а деякі ще менше – 8,2 кв. м. Найменші апартаменти розміром з два двоспальні ліжка і не включають в себе кухню або ванну кімнату.

Незважаючи на брак місця, ці крихітні апартаменти продовжують залучати покупців на тлі різкого зростання цін на нерухомість.

У липні китайський уряд поставив за мету ліквідувати всі крихітні будинки в Гонконзі до 2049 році.

Китайський уряд часто звинувачує в житловій кризі «монополістичну поведінку» великих конгломератів. Нещодавно китайські офіційні особи попросили міських магнатів розширити ресурси і підтримати інтереси Пекіна, щоб допомогти вирішити проблему нестачі житла.

Виконавчий директор Гонконгу Керрі Лам заявила у вівторок, що нестача житла і збільшення пропозиції землі будуть пріоритетними в рамках нової політичної системи «тільки патріоти».

«Я відчуваю, що сьогодні [розробники] дуже хочуть співпрацювати з політикою уряду Гонконгу», – сказала пані Лам. «Я сподіваюся, що таке державно-приватне партнерство для вирішення соціальних питань після вдосконалення виборчої системи дасть більше результатів».

Чотири найбільших гонконгських гіганта в сфері нерухомості втратили 6,7 мільярда доларів з вартості своїх активів в середу після того, як інвестори перейшли до продажу, побоюючись, що влада почне контролювати ціни на житло. Ростуть чутки, що уряд введе цінові обмеження і обмеження на покупку, щоб покінчити з культурою наноквартір.

«Люди можуть бути стурбовані тим, чи доведеться їм брати на себе додаткову відповідальність за будівництво більшої кількості субсидованого житла», – сказав Філіп Цзе, глава відділу досліджень в області нерухомості Bocom International в Гонконгу та Китаї, повідомляє Bloomberg.