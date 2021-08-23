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Наука

З’явилася нова гіпотеза про походження лохнеського чудовиська

Євгеній Подольський

Вчені з Університету Отаго в Новій Зеландії, які вивчали Лох-Несс в Шотландії, пропонують нову гіпотезу про походження легенди про населяюще його чудовисько, пише «Daily Express».

В ході дослідження фахівці не виявили в озері слідів доісторичної рептилії. У той же час була проведена велика робота по вивченню живих організмів. Частинки вугра також були виявлені у воді.

«У Лох-Несс багато вугрів. Їх ДНК була виявлена ​​майже в кожному місці, де були взяті проби води», – сказали дослідники.

Експерти не виключають, що окремі вугри мали генетичні аномалії і в результаті досягли величезних для свого виду розмірів, що перевищують 4 метри. Ймовірно, саме така гігантська риба зі зміїним тілом поклала початок легенді про грізне доісторичне чудовисько в Лох-Несс.

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