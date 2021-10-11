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Лауреат Нобелівської премії миру: сибірський лід приховує віруси-вбивці

Гліб Парфененко
Лауреат Нобелівської премії миру: сибірський лід приховує віруси-вбивці

Лауреат Нобелівської премії миру і радник генерального секретаря ООН Рае Квон Чун попередила про зростання нових небезпечних вірусів через зміни клімату.

«Ми можемо очікувати появи нових вірусів в результаті танення льоду в Сибіру, в Канаді, в зонах вічної мерзлоти. Ми не знаємо, з якими з них ми зіткнемося, які оживуть і наскільки вони небезпечні», – сказав вчений, якого цитує BGNES.

Вчені раніше попереджали, що лід планети приховує частини древніх екосистем, в тому числі віруси. Лід, який не тане мільйони років, безумовно, захищає від вірусів – як нешкідливих для людини, так і надзвичайно небезпечних.

 

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