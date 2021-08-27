Користувачі TikTok зможуть купувати товари через додаток

Користувачі сервісу обміну короткими відео TikTok незабаром зможуть купувати товари безпосередньо через додаток завдяки співпраці компанії з канадською Shopify.

Shopify, що спеціалізується на електронній торгівлі, повідомила, що власники бізнесів зможуть додавати функцію для здійснення покупок в своїх профілях TikTok, яка буде безпосередньо прив’язана до їх онлайн-магазинів.

Інструмент для здійснення покупок, який поки знаходиться на стадії тестування, доступний продавцям в США, Великобританії та Канаді. Найближчими місяцями доступ до нього буде відкритий ще в декількох регіонах. Shopify вже уклала угоду з TikTok, в рамках якого продавці можуть створювати відеорекламу з можливістю перейти до покупки.

Власник TikTok, компанія ByteDance зі штаб-квартирою в Пекіні, вже управляє торговим майданчиком на платформі Douyin, додатку для обміну короткими відео для китайського ринку. Купівля товарів через соціальні мережі ще не так поширена в США, проте подібну функцію вже використовує соцмережу Instagram, що належить Pinterest і Facebook Inc.

Введення інструментів електронної комерції TikTok в партнерстві з Shopify посилить конкуренцію між нею і Facebook. Facebook ще в минулому році представила в ряді країн інструменти для просування товарів і послуг в Instagram, а також цифровий канал продажів в соцмережі Facebook.