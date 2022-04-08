Тисячі джавелінів та стингерів: Пентагон показав список українського переозброєння

За даними Пентагону, «на сьогоднішній день Сполучені Штати надали Україні понад 1400 зенітних установок «Стінгер» та 12 000 протитанкових засобів». Військова допомога США Києву з початку російського вторгнення становила 1 мільярд 700 мільйонів доларів США.

Міністерство оборони США заявило, що працює 24 години на добу, щоб задовольнити запити України щодо допомоги в галузі безпеки, надаючи зброю із запасів США та сприяючи доставці зброї союзникам, коли їхні системи краще задовольняють потреби України.

Список зброї, поставленої в Україну

Список, опублікований Пентагоном, показує, що США надали Україні 5000 пускових установок Javelin та 7000 інших протитанкових систем. Крім 1400 зенітно-ракетних комплексів Stinger, Україна також отримала сотні безпілотників Switchblade і Puma, бронетехніку, безпілотні літальні апарати та артилерійські системи з радіолокаційним наведенням, ракетні комплекси з лазерним наведенням, понад 50 млн патронів та комплектів. Крім того, є прилади нічного бачення, системи зв’язку, супутникові служби та медикаменти.

Глава Пентагону Ллойд Остін також повідомив, що США надають Україні актуальну розвідувальну інформацію щодо дій російських військ на Донбасі. 7 березня глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав країни НАТО швидко переозброїтись, щоб підготувати Україну до нападу Росії на Донбас. Згідно з останніми повідомленнями, росіяни планують великий наступ, щоб зайняти весь регіон.

Країни НАТО збільшать підтримку України. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після другого дня дводенної зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі, присвяченій нападу Росії на Україну. Глава НАТО також нагадав, що Північноатлантичний альянс надає Україні широкий спектр систем озброєнь.