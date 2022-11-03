Wizz Air закриває базу в Молдові через російські ракети, які бомбять Україну

Угорський лоукостер Wizz Air вирішив з 1 грудня 2022 року закрити свою базу в Кишиневі, тому тепер літаки компанії не дислокуватимуться на території Молдови.

Про це повідомляє Pro TV із посиланням на прес-службу авіакомпанії.

Таке рішення керівництво Wizz Air ухвалило через запущені у бік України російські ракети, які нещодавно пролетіли над повітряним простором Республіки Молдова.

“Після ретельної оцінки ризиків та враховуючи ризики закриття повітряного простору в Республіці Молдова, ми скоригували нашу зимову програму на 2022-2023 роки з Кишинева, щоб забезпечити її постійне виконання. Щоб мінімізувати збої для наших молдавських клієнтів, ми змінимо виконання більшості наших рейсів приліт до Кишинева з баз в інших містах мережі Wizz Air з 1 грудня 2022 року», – йдеться у прес-релізі компанії.

Повідомляється, що до 30 листопада 2022 року Wizz Air продовжить виконувати рейси з Кишинева до Австрії, Бельгії, Кіпру, Чехії, Франції, Німеччини, Угорщини, Італії, Нідерландів, Іспанії та Великобританії.

З 1 грудня 2022 року Wizz Air виконуватиме рейси до Кишинева з Австрії, Чехії, Німеччини, Італії, Нідерландів, Іспанії та Великобританії. Рейси з Кишинева в Париж Бове, Брюссель Шарлеруа, Базель-Мюлузу та Турін будуть припинені.