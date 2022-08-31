Закриття повітряного простору в Україні через війну істотно знизило мобільність тих українців, які можуть виїжджати за кордон або тих, хто хоче повернутися додому в Україну. Єдина можливість для них літати – використовувати іноземні летовища поряд з кордоном України, повідомив avianews.com.

Аеропорт Жешув у Польщі

Відстань від пункту пропуску Краківець або Шегині 100 км. Сюди можна найшвидше дібратися з Львівської області.

Польська авіакомпанія LOT пропонує щоденні рейси в Варшаву, де можна зробити пересадку та полетіти далі по Європі або в Америку. У авіакомпанії також є щотижневий прямий рейс в Нью-Йорк.

Лоукостер Ryanair продає квитки з Жешува в Брістоль, Дублін, Східний Мідландс та Лондон.

Полетіти з Жешува лоукостером Wizz Air можна в Бургас, Ейндговен, Лондон, Осло.

Аеропорт Люблін в Польщі

Відстань від пункту пропуску Ягодин 90 км. Сюди можна найшвидше дібратися з Волинської області.

В Люблін літають лоукостери Ryanair та Wizz Air, які пропонують такі рейси:

Ryanair: Дублін, Лондон, Гданськ.

Wizz Air: Осло, Лондон, Бургас, Спліт, Ейндговен.

Аеропорт Кошице в Словаччині

Відстань від пункту пропуску Ужгород 90 км. Сюди можна найшвидше дібратися з Закарпатської області.

В аеропорту Кошице представлена мережева авіакомпанія з Lufthansa Group – Austrian Airlines. Вона пропонує прямі рейси в Відень та польоти по всьому світу з пересадкою у Відні та базових аеропортах інших авіакомпаній-партнерів по альянсу Star Alliance.

Ryanair пропонує прямі рейс з Кошице в Відень, Прагу, Лондон, Дублін, Ліверпуль.

Wizz Air літає з Кошице в Лондон.

Аеропорт Дебрецен в Угорщині

Відстань від пункту пропуску Чоп (Тіса) 120 км. Сюди можна найшвидше дібратися з Закарпатської області.

В Дебрецен літає одна з найбільших європейських авіакомпаній Lufthansa. Вона пропонує прямі рейси Дебрецен-Мюнхен та польоти по всьому світу з пересадкою у Мюнхені.

Лоукостер Wizz Air літає з Дебрецена в Лондон, Брюссель, Париж, Ейндговен, Керкіру (Корфу), Тель-Авів, Бургас, Пальму-де-Майорку та Ларнаку.

Аеропорт Сучава в Румунії

Відстань від пункту пропуску Порубне 40 км. Сюди можна найшвидше дібратися з Чернівецької області.

Рейси в Сучаву виконує національна румунська авіакомпанія TAROM. На її літаках можна потрапити в Бухарест. Авіакомпанія пропонує також рейси в інші міста Європи з пересадкою в Бухаресті.

Мережа прямих рейсів лоукостерів з Сучави наступна:

Ryanair: Брюссель, Венеція, Дублін, Манчестер, Мілан, Рим, Відень.

Wizz Air: Брюссель, Ларнака, Париж, Дортмунд, Меммінген, Болонья, Мілан, Рим, Венеція, Ейндговен, Лондон

Аеропорт Кишинів в Молдові

Відстань від пункту пропуску Паланка 130 км. Сюди можна найшвидше дібратися з Одеської області.

Кишинів має найширшу мережу польотів серед прикордонних аеропортів, оскільки є столичним летовищем Молдови.

Сюди літають одразу чотири мережеві авіакомпанії: Turkish Airlines в Стамбул, Austrian Airlines в Відень, LOT в Варшаву, TAROM у Бухарест. Вони пропонують рейси з пересадкою у базових аеропортах в будь-яку країну світу.

В Кишиневі базуються молдавські авіакомпанії Air Moldova та Flyone, які літають в Лондон, Тель-Авів, Дублін, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Париж, Болонью, Мілан, Єреван, Стамбул, Лейпциг, Верону, Лісабон, Салоніки, Ніццу, Амстердам.

Лоукостер Wizz Air представлений прямими рейсами з Кишинева в Лондон, Будапешт, Відень, Брюссель, Ларнаку, Прагу, Базель, Париж, Берлін, Дортмунд, Гамбург, Меммінген, Болонью, Мілан, Рим, Турин, Венецію, Верону, Ейндговен та Барселону.

Додаткова інформація:

Квитки на перелічені вище маршрути можна купити напряму на сайтах авіакомпаній. Перелік не включає чартерні рейси на курорти. Квитки на такі маршрути можна оформити у складі тура в туристичних агенціях за кордоном.