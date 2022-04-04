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Молдова

У Молдові день національної жалоби щодо загиблих в Україні

Євгеній Подольський

Молдова рішуче засуджує злочини проти людяності в Україні, і оголошує 4 квітня днем ​​жалоби за всіма загиблими.

«Ми вражені разом із усім світом бойнею у місті Буча під Києвом. Молдова рішуче засуджує ці злочини проти людяності, так само як засуджує цю незаконну та неспровоковану війну, яку веде Російська Федерація проти України», – написала президент Молдови Майя Санду у Twitter.

У міністерстві закордонних справ та європейської інтеграції Молдови також виступили із реакцією на бійню в українському містечку. «Глибоко вражені фотографіями мирних мешканців, убитих в українському місті Буча. Республіка Молдова рішуче засуджує масові вбивства мирних жителів та потребує притягнення винних до відповідальності. Висловлюємо щирі співчуття сім’ям загиблих та українському народу», – йдеться у повідомленні МИДЕІ.

Як повідомляв Укрінформ, Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область були звільнені від російських військ. У звільнених містах та селах зафіксовано масові вбивства росіянами цивільних осіб. Зокрема, у звільненій Бучі виявили братську могилу, де поховано майже 300 людей, вулицями лежать десятки тіл, деякі з них із зв’язаними руками.

Українська делегація в ОБСЄ ініціювала спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ у зв’язку з масовими вбивствами та тортурами проти цивільних, скоєних російськими військами у Київській області.

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