ВООЗ заявляє, що Європа наближається до завершення надзвичайної фази пандемії

Робоча організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявляє, що європейський континент може завершити надзвичайну фазу пандемії COVID-19 у 2022 році, в основному завдяки високотрансмісивному варіанту Omicron, який виявився менш важким, ніж раніше домінуючий варіант COVID-19 – Delta.

Згідно з заявою регіонального директора по Європі, доктора Ханса Хенрі П. Клюге, через два роки після виявлення COVID-19 у Європі та Центральній Азії, пандемія ще далека від завершення, однак він сподівається, що пандемія рухається до “своєї пандемічної ендшпілі”.

“Омікрон” витісняє “Дельту” із безпрецедентною швидкістю. Менш ніж через два місяці після того, як його було вперше виявлено в Південній Африці, на його частку тепер припадає 31,8 відсотка випадків захворювання в Європейському регіоні, порівняно з 15 відсотками на попередньому тижні та 6,3 відсотками на попередньому тижні”, – зазначає Клюге, вказуючи на поширення варіанта Omicron у всьому світі.

Доктор Клюге також наголошує, що люди, госпіталізовані з омікрон-варіантом, рідше потрапляють у відділення інтенсивної терапії, хоча більшість тих, хто потребує інтенсивної терапії в Європі, невакциновані.

Серед країн-членів ЄС, які наполягають на тому, що блок має почати звикати до життя з COVID-19, знаходиться Іспанія, яка закликала решту країн ЄС почати ставитися до вірусу як до ендемії.

“Ми маємо оцінити еволюцію Ковіда від пандемії до ендемічного захворювання”, – заявив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес в інтерв’ю 10 січня.

Експерти стверджували, що інші країни ЄС незабаром приєднаються до Іспанії в цій ідеї, оскільки більшість країн-членів нещодавно полегшили обмеження на поїздки, знявши зобов’язання з тестування та скоротивши терміни карантину, незважаючи на поширення Омікрон.

Передбачаючи закінчення надзвичайної ситуації щодо пандемії в Європі, ВООЗ також зазначає, що нові варіанти COVID-19 з’являтимуться і повертатимуться через ослаблення імунітету та зимову сезонність.

“Але за умови ретельного спостереження та моніторингу нових варіантів, високого рівня вакцинації та використання третіх доз, вентиляції, доступності противірусних препаратів, цільового тестування та захисту груп високого ризику за допомогою високоякісних масок та фізичної дистанції, якщо і коли з’явиться новий варіант, я вважаю, що нова хвиля вже не вимагатиме повернення до пандемічних заходів, блокування всього населення або аналогічних заходів”, – сказав д-р Клюге, зокрема, у своїй заяві.

За даними Інституту метрики та оцінки здоров’я (IHME), станом на 10 січня цього року майже дві з трьох осіб у Європейському регіоні були хоч раз інфіковані вірусом COVID-19, або 63 відсотки населення континенту.

Всього з моменту виявлення перших випадків захворювання на COVID-19 у регіоні було виявлено 123 мільйони випадків, що становить понад третину від загальної кількості підтверджених випадків захворювання у світі.