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Військові в Мексиці почали займатися туризмом

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Військові в Мексиці почали займатися туризмом

Компанію з капіталом 90 млн доларів для роботи у сфері туризму заснувала державна адміністрація Мексики. Найцікавіша подробиця в тому, що компанія за фактом перебуватиме під керуванням військових, що, судячи з усього, сприятиме доставці туристів у ті місця, куди в даний час просто неможливо було потрапити.

Заявлено, що на першому етапі державна компанія створить авіакомпанію з 10 літаками та керуватиме трьома готелями. Військова компанія також керуватиме двома музеями та двома екологічними парками.

Заяву про створення компанії підтвердив президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор. Він заявив, що компанія базуватиметься в аеропорту Четумаль, і додав: «Є багато місць, куди не можна дістатися літаком, тому що існуючі авіакомпанії ці маршрути не обслуговують. З цієї причини ми створимо авіакомпанію за допомогою уряду, щоб вирішити цю проблему та доповнити наші туристичні пропозиції».

Імовірно, ця авіакомпанія розпочне свою діяльність у 2023 році. Також ймовірно, що вона ж керуватиме аеропортом Паленке.

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