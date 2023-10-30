Відразу три відрізані людські голови знайдено у мексиканському курортному місті

Відразу три відрізані людські голови знайдено в мексиканському курортному місті, яке раніше було улюбленим місцем відпочинку зірок Голлівуду та інших багатіїв. Жахливу знахідку поліція пояснила розбираннями картелів і закликала туристів бути обережними, згідно з повідомленням порталу Daily Star минулими вихідними. Йдеться про Акапулько.

Голови було знайдено в районах Беллавіста та Лаха. Влада оточила вулиці, де були знайдені частини тіл, і провели ряд розшукових операцій. Нагадаємо, цей міст вважається одним із найнебезпечніших місць на планеті через високу злочинність та активність наркокартелів.

Вважається, що місто, яке раніше приваблювало своїми пляжами знаменитостей, і штат Герреро тепер знаходяться під контролем одразу кількох бандитських угруповань. Внаслідок кривавого інциденту уряди США та Великобританії рекомендували своїм громадянам утриматися від поїздок до цього регіону, якщо на те немає нагальної потреби.

Довідка: Мексиканське місто було дуже популярним серед багатих і відомих туристів у 50-х роках минулого століття. Так, його відвідували Френк Сінатра, Елвіс Преслі, Джон Кеннеді та його дружина провели там свій медовий місяць у 1953 році. Але тепер це небезпечна зона для туризму.

Багато хто вже не вірить, що Акапулько знову зможе залучити туристів, хоча у нього для цього є всі дані. По-перше, місто розташоване на узбережжі Тихого океану, вздовж лінії якого тягнуться піщані пляжі. Акапулько знаходиться у великій бухті та оточений гірським ланцюгом Південна Сьєрра-Мадре. По-друге, прямовисна 40-метрова скеля Ла-Кебрада може залучати дайверів як відповідна точка для пірнання.