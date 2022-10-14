В Мексиці у номері готелю, покоївки за відсутності туриста випили пиво з міні-бару та приміряли його речі (відео)

Камера спостереження, таємно встановлена ​​туристом у готельному номері в Мексиці, відобразила приголомшливі дії покоївок. За відсутності постояльця вони покопалися в його сумках, розкрили сейф та випили пиво з міні-бару.

Артуро Брунелло вирушив у відпустку на мексиканський курорт і вперше вирішив встановити програму iSentry, яка перетворює веб-камеру комп’ютера/ноутбука на систему безпеки з датчиком руху, повідомила газета Mirror. Коли чоловік отримав повідомлення від програми, він з жахом виявив, чим займається в його відсутність персонал готелю.

Турист на власні очі спостерігав за тим, як покоївки без сорому відкривають сумки і риються в його речах і приміряють деякі з них. Тим часом вони навіть вирішили випити пиво, яке стояло в холодильнику, а потім дісталися і сейфа. Відзнятий матеріал обурений мандрівник опублікував у своєму обліковому записі TikTok, і за короткий час ролик став вірусним, набравши більше 3.2. млн переглядів. “Тут ви можете бачити, як обслуговуючий персонал наливає собі пива з нашого холодильника”, – прокоментував кадри турист.

Готельне відео стало неймовірно популярним в інтернеті, оскільки багато туристів розділили тривогу мандрівника з приводу рівня безпеки в готелях. Так, один із користувачів заявив наступне: «Ось чому я майже нічого не виймаю зі своєї валізи, завжди тримаю на ній свій замок і завжди подорожую з ключем». Другий підхопив: “Я здивований, що він просто не вкрав комп’ютер”. «Я завжди беру із собою мінімум, жодних прикрас і всього дорогого в моїй сумочці, але камера це геніально», — додала ще одна мандрівниця.

«Це був перший раз, коли я встановив камеру, і це мене турбує. Будьте обережними, коли подорожуєте», — закликав автор ролика.

Відео переглянула і адміністрація мексиканського готелю. В результаті інциденту спійманих на місці злочину співробітниць з ганьбою звільнили.