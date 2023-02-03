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МексикаТуризм

У Мексиці заборонили куріння сигарет у всіх громадських місцях

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Мексиці заборонили куріння сигарет у всіх громадських місцях

У Мексиці з 15 січня набула чинності заборона куріння сигарет у всіх громадських місцях, у тому числі на пляжах та в готелях.

Порушникам загрожує штраф від 50 до 300 доларів або арешт на 36 годин.

При цьому готелям дозволено виділяти місця для куріння на відкритому повітрі, але вони повинні знаходитись на відстані не менше 10 м від інших об’єктів.

Ресторани та бари, які дозволять курити у своїх закладах, можуть бути оштрафовані на суму до 46 000 доларів.

Крім того, з середини січня в Мексиці запроваджено повну заборону на рекламу тютюнових виробів, посилено правила щодо електронних сигарет і вейпів — їх не можна ввозити, продавати чи використовувати у громадських місцях.

Мексика не перша країна, де є суворі заборони куріння, але перша, де вони настільки тотальні. Наприклад, в Ірландії, Греції, Болгарії, Мальті, Іспанії та Угорщині діє повна заборона куріння в закритих громадських місцях. Куріння на пляжах заборонено у Таїланді. А наприкінці 2022 року влада Нової Зеландії проголосувала за заборону продажу цигарок усім, що народилися після 1 січня 2009 року.

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