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У Мексиці відкриють новий міжнародний аеропорт

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Мексиці відкриють новий міжнародний аеропорт

Як повідомляє влада Мексики, будівництво міжнародного аеропорту Феліпе Каррільо Пуерто в Тулумі буде завершено в грудні нинішнього року.

Необхідність будівництва в Тулумі назріла ще десять років тому, коли популярність цього курорту у туристів зросла. Місто розташоване на Рів’єрі Майя на березі Карибського моря на півострові Юкатан.

Будівництво аеропорту в Тулумі почалося 2020 року. За проектом у ньому з’явиться кілька терміналів, сучасна система паспортного контролю, дві зони видачі багажу, кафе та комфортні зали очікування. З цієї повітряної гавані запустять рейси не лише до міст Мексики, а й до понад 100 аеропортів по всьому світу.

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