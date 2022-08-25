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У Мексиці, у Airbus A320 з пасажирами на борту, на висоті майже 4000 спалахнув двигун (Відео)

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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У Мексиці, у Airbus A320 з пасажирами на борту, на висоті майже 4000 спалахнув двигун (Відео)

У Мексиці спалахнув двигун літака мексиканської авіакомпанії VivaAerobus, який виконував рейс Гвадалахара — Лос-Анджелес (США).

Інцидент стався під час зльоту, правий двигун літака Airbus A320-200 спалахнув на зльоті. На висоті майже 4000 метрів із правого двигуна почувся гучний гул, і з нього вилетіли язики полум’я та іскри. Екіпаж негайно припинив набір висоти, заглушив двигун та взяв зворотний курс.

Лайнер провів у повітрі 43 хвилини та зробив кілька кіл над столицею штату Халіско, перш ніж приземлився в аеропорту Гвадалахари.

Посадка пройшла благополучно, ніхто не постраждав, проте пасажири заявляють, що «VivaAerobus упоралася з цією ситуацією огидно. Жодної комунікації екіпажу з пасажирами, і ми думали, що ось-ось помремо!».

На момент публікації матеріалу авіакомпанія VivaAerobus та міжнародний аеропорт Гвадалахари не виступили з офіційною заявою про подію.

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