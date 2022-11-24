У Мексиці туристку побили за підйом на священну піраміду

The Sun пише, що в Мексиці розлючений натовп побив туристку за те, що вона вилізла на піраміду Кукулькана.

Інцидент стався у місті майя Чічен-Іца. Дівчина вилізла на сходинки стародавньої споруди і станцювала там. Коли охоронці спустили її до підніжжя піраміди, натовп місцевих жителів, що знаходився внизу, напав на неї, побив і вимагав ув’язнити за осквернення святині.

Піраміда Кукулькана вважається за священне місце. Вона є об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і з 2008 року підйом на неї заборонено – за це потрібно штраф до 100 000 песо.