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МексикаТуризм

У Мексиці подружня пара згоріла живцем під час прогулянки на повітряній кулі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Мексиці подружня пара згоріла живцем під час прогулянки на повітряній кулі

У Мексиці подружня пара згоріла живцем під час прогулянки на повітряній кулі, їхня 13-річна дочка отримала опіки, передає ABC News.

Інцидент стався над археологічною зоною Теотіуакан, популярною у туристів. У кошику була сімейна пара з дитиною.

Якоїсь миті кошик повітряної кулі загорівся. За даними порталу, ймовірно, охоплені вогнем люди вистрибнули з корзини. Чоловік 50 років та його 38-річна дружина загинули на місці, їхня дочка отримала опіки ІІ та ІІІ ступеня, зламала при падінні руку, але залишилася жива. Дівчинку було доставлено до лікарні.

Причину займання поки не встановлено.

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