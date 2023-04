У Мексиці подружня пара згоріла живцем під час прогулянки на повітряній кулі, їхня 13-річна дочка отримала опіки, передає ABC News.

Інцидент стався над археологічною зоною Теотіуакан, популярною у туристів. У кошику була сімейна пара з дитиною.

Якоїсь миті кошик повітряної кулі загорівся. За даними порталу, ймовірно, охоплені вогнем люди вистрибнули з корзини. Чоловік 50 років та його 38-річна дружина загинули на місці, їхня дочка отримала опіки ІІ та ІІІ ступеня, зламала при падінні руку, але залишилася жива. Дівчинку було доставлено до лікарні.

Two people burned alive after being trapped in a hot air balloon in Mexico

The girl with them decided to jump and almost hit the ground. pic.twitter.com/ACQObdsjMU

— T2TNEWS (@T2T_News) April 2, 2023