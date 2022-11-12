Всі розділи
ГоловнаМексикаТуристи із США поїхали до Мехіко святкувати «День мертвих» і померли в...
МексикаСШАТуризм

Туристи із США поїхали до Мехіко святкувати «День мертвих» і померли в орендованій квартирі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туристи із США поїхали до Мехіко святкувати «День мертвих» і померли в орендованій квартирі

Троє туристів із США загинули через отруєння чадним газом в орендованій у Мехіко квартирі. Про це пише агентство Reuters.

За даними видання, троє друзів вирушили на відпочинок до столиці Мексики наприкінці жовтня для святкування «Дня мертвих». Мандрівники зняли житло через сервіс Airbnb неподалік престижного району Санта-Фе.

На початку листопада влада курортного міста повідомила, що громадяни США були знайдені мертвими в орендованій квартирі. Генеральна прокуратура Мехіко, яка розпочала розслідування справи, з’ясувала, що причиною смерті стало отруєння чадним газом.

В Airbnb те, що трапилося, назвали жахливою трагедією. Представники сервісу також висловили готовність співпрацювати із владою у цій справі.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаЄгипетСШАМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотикурйозздоров'я

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму