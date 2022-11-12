Туристи із США поїхали до Мехіко святкувати «День мертвих» і померли в орендованій квартирі

Троє туристів із США загинули через отруєння чадним газом в орендованій у Мехіко квартирі. Про це пише агентство Reuters.

За даними видання, троє друзів вирушили на відпочинок до столиці Мексики наприкінці жовтня для святкування «Дня мертвих». Мандрівники зняли житло через сервіс Airbnb неподалік престижного району Санта-Фе.

На початку листопада влада курортного міста повідомила, що громадяни США були знайдені мертвими в орендованій квартирі. Генеральна прокуратура Мехіко, яка розпочала розслідування справи, з’ясувала, що причиною смерті стало отруєння чадним газом.

В Airbnb те, що трапилося, назвали жахливою трагедією. Представники сервісу також висловили готовність співпрацювати із владою у цій справі.