Турист таємно встановив камеру у своєму номері готелю та був приголомшений від дій покоївок

Камера спостереження, таємно встановлена туристом у готельному номері в Мексиці, відобразила приголомшливі дії покоївок. За відсутності постояльця вони покопалися в його сумках, розкрили сейф та випили пиво з міні-бару.
Артуро Брунелло вирушив у відпустку на мексиканський курорт і вперше вирішив встановити програму iSentry, яка перетворює веб-камеру комп’ютера/ноутбука на систему безпеки з датчиком руху, повідомила газета Mirror. Коли чоловік отримав повідомлення від програми, він з жахом виявив, чим займається в його відсутність персонал готелю.
Турист на власні очі спостерігав за тим, як покоївки без сорому відкривають сумки і риються в його речах і приміряють деякі з них. Тим часом вони навіть вирішили випити пиво, яке стояло в холодильнику, а потім дісталися і сейфа. Відзнятий матеріал обурений мандрівник опублікував у своєму обліковому записі TikTok, і за короткий час ролик став вірусним, набравши більше 3.2. млн переглядів. “Тут ви можете бачити, як обслуговуючий персонал наливає собі пива з нашого холодильника”, – прокоментував кадри турист.
Готельне відео стало неймовірно популярним в інтернеті, оскільки багато туристів розділили тривогу мандрівника з приводу рівня безпеки в готелях. Так, один із користувачів заявив наступне: «Ось чому я майже нічого не виймаю зі своєї валізи, завжди тримаю на ній свій замок і завжди подорожую з ключем». Другий підхопив: “Я здивований, що він просто не вкрав комп’ютер”. «Я завжди беру із собою мінімум, жодних прикрас і всього дорогого в моїй сумочці, але камера це геніально», — додала ще одна мандрівниця.
«Це був перший раз, коли я встановив камеру, і це мене турбує. Будьте обережними, коли подорожуєте», — закликав автор ролика.
Відео переглянула і адміністрація мексиканського готелю. В результаті інциденту спійманих на місці злочину співробітниць з ганьбою звільнили.
@arturbo86 Our vacation got weird. I won’t be naming the hotel because they handled this situation very well. Just be careful out there and use technology to your advantage. I’m honestly surprised he didn’t see the green light on my webcam. Next time, I will be blacking it out. Again the app is called iSentry. There are others in the app store but this one was able to send me email notifications when it detected motion. 10/10 would recommend. #mexico #resort #cancun #traveltiktok #traveltips #travelhack #catchapredator #caughtoncamera #messedup #busted ♬ Monkeys Spinning Monkeys – Kevin MacLeod & Kevin The Monkey