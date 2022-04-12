В останні роки релігійний туризм у Мексиці переживає бум – у 2021 році його доходи склали 20 млрд. песо (1 млрд. доларів США).

Трохи більше половини цієї суми, 10,2 млрд. песо, було накопичено в період Великого посту, згідно з даними Міністерства туризму (SECTUR).

Ця статистика дозволила Мексиці увійти до десятки країн з найбільшою кількістю людей, які цікавляться релігійним туризмом.

У цій динаміці Такско, Сан-Луїс-Потосі, Кверетаро, Оахака та Сан-Мігель-де-Альєнде виділяються як найкращі релігійні напрямки для відвідувачів.

На думку експертів, релігійний туризм також став рушієм для підприємств, що займаються розміщенням, ресторанним бізнесом, а також туристичних агенцій.

За останніми даними Всесвітньої туристичної організації, релігійні поїздки щорічно переміщують 330 мільйонів туристів, які економічний ефект становить 20% світового туризму.

У Мексиці сектор туризму загалом становить 8,4% від валового внутрішнього продукту (ВВП).

Хоча релігійний туризм також постраждав від пандемії, у листопаді минулого року Мексиканська асоціація туристичних агенцій (AMAV іспанською мовою) та Fematur підрахували, що завдяки відновленню роботи таких об’єктів, як базиліка Гваделупи та інших пов’язаних з ними заходів, цей сектор досягне відновлення більш ніж на 70% порівняно із 2020 роком.