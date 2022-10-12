Прибиральник готелю проник в номер туриста, попив пива, порився у речах і потрапив на відео

Турист записав на відео за допомогою веб-камери комп’ютера, що робив співробітник готелю в його готельному номері, поки він був відсутній. Ролик, який набрав 3,2 мільйони переглядів, з’явився у TikTok.

Артуро Брунелло (Arturo Brunello) поділився у мережі історією, яка сталася з ним під час відпустки у Канкуні (Мексика). Чоловік розповів, що за допомогою програми iSentry, яка перетворює веб-камеру комп’ютера на систему безпеки з датчиком руху, дізнався, що його готельний номер було відкрито прибиральником. Подальші дії обслуговуючого персоналу також потрапили на відео.

На кадрах співробітник готелю випиває банку пива з міні-холодильника, намагається відкрити сейф і починає ритися у шафах. Пізніше чоловік залізає в туристичний рюкзак, залишений на столі, і перевіряє його вміст. “На щастя, він узяв тільки пиво”, – повідомив автор відео.



Після повідомлення про інцидент керівництво готелю негайно звільнило працівника.