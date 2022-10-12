Прибиральник готелю проник в номер туриста, попив пива, порився у речах і потрапив на відео

Турист записав на відео за допомогою веб-камери комп’ютера, що робив співробітник готелю в його готельному номері, поки він був відсутній. Ролик, який набрав 3,2 мільйони переглядів, з’явився у TikTok.
Артуро Брунелло (Arturo Brunello) поділився у мережі історією, яка сталася з ним під час відпустки у Канкуні (Мексика). Чоловік розповів, що за допомогою програми iSentry, яка перетворює веб-камеру комп’ютера на систему безпеки з датчиком руху, дізнався, що його готельний номер було відкрито прибиральником. Подальші дії обслуговуючого персоналу також потрапили на відео.
На кадрах співробітник готелю випиває банку пива з міні-холодильника, намагається відкрити сейф і починає ритися у шафах. Пізніше чоловік залізає в туристичний рюкзак, залишений на столі, і перевіряє його вміст. “На щастя, він узяв тільки пиво”, – повідомив автор відео.
@arturbo86 Our vacation got weird. I won’t be naming the hotel because they handled this situation very well. Just be careful out there and use technology to your advantage. I’m honestly surprised he didn’t see the green light on my webcam. Next time, I will be blacking it out. Again the app is called iSentry. There are others in the app store but this one was able to send me email notifications when it detected motion. 10/10 would recommend. #mexico #resort #cancun #traveltiktok #traveltips #travelhack #catchapredator #caughtoncamera #messedup #busted ♬ Monkeys Spinning Monkeys – Kevin MacLeod & Kevin The Monkey
Після повідомлення про інцидент керівництво готелю негайно звільнило працівника.