Потрійне свято у Мексиці: країна святкує 200-річчя незалежності

З нагоди святкування 200-річчя незалежності Мексики на площі Сокаля в мексиканській столиці в присутності президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора відбулася грандіозне історичне видовище, повідомляє Agence France-Presse.

27 вересня виповнилося 200 років з дня входу повстанської армії в місто Мексика в 1821 році, що ознаменувало початок незалежності.

“Те, що відбулося в цей день 200 років тому, назавжди ознаменувало наше політичне відділення від Іспанії”, – сказав лівий президент Лопес Обрадор в зверненні до нації.

Феєрверки, музика і світлові ефекти були використані для відтворення епізодів історії Мексики, починаючи з доіспанських культур і закінчуючи Війною за незалежність (1810-1821). Видовище стало частиною заходів, організованих мексиканським урядом в честь відразу трьох важливих ювілеїв: 700 років з дня заснування Мехіко (Теночтітлана), 500 років з початку іспанської колонізації і 200 років незалежності.

У 2019 Лопес Обрадор зажадав, щоб Іспанія вибачилася за колонізацію Мексики. Мадрид категорично відмовився, вказавши, що Конкісту не можна оцінювати з точки зору сьогоднішніх уявлень і понять.