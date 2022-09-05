Пілот пригрозив туристу, який надсилав всім свої інтимні фото, розвернути літак

Пілот рейсу американської компанії Southwest Airlines пригрозив скасувати зліт після того, як хтось у літаку почав відправляти фотографії в оголеному вигляді іншим пасажирам.

Інцидент, пов’язаний із службою передачі файлів Apple AirDrop, стався під час рейсу зі США до Мексики.

«Якщо це продовжиться, поки ми на землі, мені доведеться зупинити виліт, усім доведеться вийти, а нам залучити охорону і… відпустка буде зіпсована.

Тож ви, хлопці, припините надсилати оголені фотографії та давайте вирушимо до Мексики», — заявив пілот.

Пасажирка Тейлор Марсаліс розповіла CNN, що вона та її друзі щойно сіли в літак, коли вона та всі оточуючі її люди отримали повідомлення про обмін файлами через AirDrop (система обміну файлами в Iphone).

Марсаліс сказала, що вона відхилила файл, але дві жінки перед нею прийняли його та показали їй фотографію.

“Це був оголений чоловік, який скидав себе всім за допомогою AirDrop”, – сказала вона.

Марсаліс сказала, що бачила, як інша жінка засмутилася через фотографії і повідомила про стюардесу, що відбувається.

«Безпека, захищеність та благополуччя клієнтів та співробітників завжди є найвищим пріоритетом для команди Southwest Airlines. Дізнавшись про потенційну проблему, наші співробітники вирішують питання, щоб забезпечити комфорт тих, хто мандрує з нами», – йдеться у заяві Southwest Airlines.

Марсаліс сказала, що пілот був справді професійний і добре впорався із ситуацією.