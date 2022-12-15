П’ять світових пам’яток, які шокують туристів

Коли основні визначні пам’ятки оглянуті, багато мандрівників шукають на різних форумах та блогах місця, які вражають не менше. Сьогодні “ДІП” це зробив за них. Ми зібрали топ дивовижних і в той же час моторошних туристичних місць.

Кістниця у Седлеці

Приїжджаючи до Чехії, багато туристів мріють відвідати незвичайну Кістницю. Якщо зовні будівля виглядає як звичайна католицька каплиця, її інтер’єр шокує особливо вразливих гостей. Адже в ньому використано останки приблизно 40 тисяч людей. Кістки, черепа – все стало частиною дизайну, вигаданого чеським різьбяром по дереву.

Музей волосся в Аваносі

Незвичайний музей відкрито 1979 року на території Туреччини. Ідея належала місцевому гончареві, який розлучився зі своєю коханою. Згідно з легендою, він попросив у дівчини залишити бодай щось на згадку про неї. І та дала йому локон. Його гончар повісив у себе на лаві. Коли клієнти питали майстра, що це за локон, він розповідав їм свою зворушливу історію кохання. Деяких дівчат почуте так вражало, що вони залишали свої локони “для колекції”. Магазин гончаря перетворився згодом на музей.

Алея жуйки

Найчастіше використана жуйка асоціюється з чимось неприємним. Напевно вам хоча б раз доводилося шукати відповідь на питання, як позбутися гумки, що прилипла на волосся або одяг. Але знайшлися люди, яким спало на думку використати жуйку повторно. У Каліфорнійському місті Сан-Луїс-Обіспо є ціла алея, “прикрашена” резинками всіх мастей. З’явилася вона у шістдесятих роках XX століття.

Храм Ада та Раю

У Таїланді при буддійському монастирі зведено незвичайний храм – Ада та Раю. На що тут дивитись? Десятки цікавих гігантських постатей, які дозволяють відвідувачам уявити, як живеться в пеклі душам неправедних буддистів. Тому іноді це місце називають “парком жахів”. Кожна скульптурна композиція має табличку, що просвітлює – за який гріх терпить покарання та чи інша “душа”.

Острів ляльок у Мексиці

За легендою, у п’ятдесятих роках минулого століття Джуліан Сантана Баррера виявив у каналі неподалік острівця тіло маленької дівчинки. Поруч із дитиною була її лялька. Після цього, за словами чоловіка, йому стала привид жертви. Щоб позбутися його, Джуліан почав вішати на деревах острова інших ляльок. Так тривало 50 років. А потім тіло господаря острова знайшли у тому ж каналі – серцевий напад. Тепер відвідувачі каналу з-поміж туристів поповнюють жахливу колекцію своїми ляльками.