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Один із найактивніших вулканів світу прокинувся у Мексиці

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Один із найактивніших вулканів світу прокинувся у Мексиці

У Мексиці прокинувся один із найактивніших вулканів світу, передає Volcano Discovery.

Згідно з щоденним моніторингом, проведеним Національним центром із запобігання катастрофам (Cenapred) спільно з Національним автономним університетом Мексики (UNAM), за останні 24 години в вулкані Попокатепетль зареєстрували 148 викидів.

Повідомляється, що дим здійнявся на висоту близько 6700 метрів.

Попокатепетль розташований за 64 кілометри на південний схід від столиці Мексики, міста Мехіко. Він є одним із найактивніших вулканів світу.

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