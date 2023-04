Один із найактивніших вулканів світу прокинувся у Мексиці

У Мексиці прокинувся один із найактивніших вулканів світу, передає Volcano Discovery.

Згідно з щоденним моніторингом, проведеним Національним центром із запобігання катастрофам (Cenapred) спільно з Національним автономним університетом Мексики (UNAM), за останні 24 години в вулкані Попокатепетль зареєстрували 148 викидів.

Повідомляється, що дим здійнявся на висоту близько 6700 метрів.

Popocatepetl volcano “woke up” in Mexico

After the volcano threw out a column of ash, the evacuation of the civilian population began in the district. pic.twitter.com/uGeE4MfKgJ

— The Rio Times (@TheRioTimes) April 15, 2023