На Мексиканські курорти ввели війська: 8’000 солдат почали патрулювати пляжі

Мексика ввела війська на популярні у Мексиканські курорти, щоб охороняти відпочиваючих у зв’язку з випадками вбивств у Канкуні та Акапулько, які почастішали на великодньому тижні. Понад 8’000 солдатів національної гвардії, морської піхоти та армії почали патрулювати пляжі, повідомило видання El Pais.

Білий пісок, бірюзова вода, дизайнерські бікіні, холодні напої та засмаглі тіла тепер є сусідами з кулеметами та камуфляжною формою. Картина може бути дивною і сюрреалістичною, але такі сьогоднішні реалії мексиканських пляжів. Місцеві курорти завжди користувалися особливою популярністю у туристів. Нині у країні пік туристичного сезону.

Уряд Мексики прийняв рішення про введення військових патрулів на пляжах після того, як великодній тиждень у країні почався мінімум з 8 вбивств лише 3 квітня. У Канкуні, Акапулько, Тулумі, Пуерто-Вальярті, Масатлані та Веракрузі розгорнулося 4’724 солдати, ще 3’800 військовослужбовців охороняють магістралі країни.

Міністр оборони Луїс Кресенсіо Сандоваль оголосив, що підтримку військам надають шість вертольотів, 755 патрульних машин, 377 пікапів, 10 катерів та 45 позашляховиків. Збройні сили також забезпечують безпеку у 14 аеропортах та 42 автобусних станціях. Військова присутність очікується до 16 квітня, у пік сезону відпусток як самих мексиканців, так і іноземних туристів. Мексика входить до десятки найбільш відвідуваних країн світу і чекає майже 9 мільярдів доларів туристичних доходів за тиждень до і після Великодня, за даними іспанського інформаційного агентства EFE.

На думку місцевої влади, присутність військових має заспокоїти та убезпечити туристів. “Як справи? Веселіться? Ми тут, щоб вітати вас і сказати, що ви можете на нас розраховувати в будь-якій ситуації», – сказав солдат туристам, які відпочивають за столиком і устрицями та пивом, що насолоджується.

Екстрені заходи пов’язані зі зростанням злочинності. Стрілянина 3 квітня в ресторані La Cabaña на популярному пляжі Калета в Акапулько забрала життя трьох чоловіків та жінки, також чотирьох людей було поранено. У Канкуні тиждень перед Великоднем розпочався з того, що місцеві наркоторговці почали зводити рахунки у нескінченній боротьбі за територію. Насильство призвело до того, що чотири тіла викинули на одному з пляжів перед розкішним готелем Fiesta Americana Condesa. У минулому випадкові кулі також вбивали туристів у Тулумі та Плайя-дель-Кармен, змушуючи такі країни, як США, видавати попередження про подорожі регіоном.

Незважаючи на побоювання, зайнятість готелів у Канкуні на початку великоднього тижня перевищила 80%, а Акапулько – 73%. Тим не менш, люди намагаються залишатися на безпечній відстані – більшість бізнесів закриваються до 20:00, і тільки найсміливіші продовжують працювати ще на одну годину довше. Коли сонце сідає, і молодики п’ють горілку біля берега, солдати все ще гуляють піском. Звичайними ці дні на пляжах Мексики не назвати, хоч би що говорили.