Мексиканський рай стає все більш небезпечним для туристів

Канкун, мексиканський рай, колись вважався безпечним. Але близько десяти років тому між ворогуючими бандами наркоторговців почалися територіальні розбирання. Проте спочатку вони відбувалися у нічних клубах чи робочих кварталах на околицях Канкуна. Жертвами були переважно молоді мексиканці. Тепер пограбування та перестрілки відбуваються серед білого дня і в розкішних готелях, і на пляжах, і в барах, і на дискотеках, які відвідують іноземні туристи.

Це погані новини для туристичного сектору Канкуна, який і так уже постраждав від коронавірусу. Проте ще більш тривожними для експертів є ознаки того, що міжнародна мафія, мабуть, націлилася на карибське узбережжя Мексики як хаб для своїх операцій.

Останнім свідченням цього стала стрілянина кілька днів тому у розкішному готелі на Рів’єрі Майя. Двоє канадців загинули, жінка зазнала поранень. Стрілянина відбулася посеред дня біля басейну готелю та викликала паніку. Двоє загиблих, як невдовзі з’ясувалося, перебували у міжнародному розшуку, займалися торгівлею наркотиками та зброєю, а також відмиванням грошей.

За повідомленнями ЗМІ, ці двоє працювали на боса в’єтнамської мафії Конг Діня, основна база операцій якого перебуває у США та Канаді. Це виглядало як зведення рахунків в оточенні: вбивця зареєструвався як гість під вигаданим ім’ям, а потім втік у джунглях, що оточують готель.

“Карибські острови стали привабливим місцем для міжнародних злочинців”, – пише експерт з мафії Едуардо Герреро в газеті El Financiero. «Цьому сприяло поєднання пляжів, барів та слабкого імміграційного контролю». Фалько Ернст із Міжнародної кризової групи погоджується: «Канкун та Рів’єра-Майя є магнітом для кримінальних кіл, бо там циркулюють великі гроші. Карибський басейн також є великою платформою для міжнародного обігу наркотиків».

І це також прибутковий регіон для картелів: із 45 мільйонів туристів, які щороку відвідували Мексику до пандемії, 40 відсотків опинилися у Канкуні. Пляжі особливо популярні у молодих тусовщиків, які часто вживають багато алкоголю та наркотиків.

Найвідомішим босом міжнародної мафії, заарештованим у Канкуні минулого року, був румун Флоріан Тюдор. Його банда спеціалізувалася на клонуванні кредитних карток. “Але є й інші банди зі Східної Європи та Росії”, – говорить Герреро, який працював на мексиканську розвідку. Китайські тріади також займаються піратством у Мексиці, контрабандою деревини та екзотичних тварин, продуктів гірничодобувної промисловості та хімічними наркотиками.

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Мексиканська мафія стає все більш розгалуженою

Досі більша частина цього кримінального бізнесу, як і раніше, ведеться паралельно з наркобізнесом та рекетом мексиканських угруповань. Але Едуардо Герреро побоюється, що «міжнародні осередки можуть запропонувати свої послуги та контакти мексиканським злочинцям, особливо у сфері відмивання грошей, торгівлі наркотиками, торгівлею зброєю та людьми».

Мексиканська мафія останніми роками стає все більш розгалуженою. «У регіоні діють найбільші наркокартелі і численні місцеві злочинці», — зазначає Фалько Ернст з Крайсіс Груп Мексика.

Ця дещо заплутана суміш все частіше призводить до конфліктів у злочинному світі, які часто закінчуються розбираннями, як, наприклад, у листопаді минулого року перестрілкою в готелі в Пуерто-Морелосі. У маленькому тихому рибальському селі гості, мабуть, питали у співробітників готелю, як купити кокаїн. Вони зробили кілька дзвінків, але, за версією слідства, вони були погано скоординовані: в результаті в готель одночасно прибули представники двох різних картелів, що призвело до перестрілки, в якій загинули двоє дилерів.

Уряд не може зупинити корупцію

За словами Ернста, ескалація насильства також пов’язана із «відсутністю стратегії з боку уряду». Щоправда, перед Різдвом президент Андрес Мануель Лопес Обрадор направив до регіону контингент національних гвардійців. «Але немає послідовної стратегії, щоб висушити болото між державою та злочинцями та боротися з корупцією», — каже Ернст.

Герреро сподівається, що сильний тиск із боку індустрії туризму змусить політиків діяти. На туризм припадає майже дев’ять відсотків внутрішнього валового продукту. Позитивні приклади боротьби зі злочинністю є, наприклад, у промисловому місті Монтеррей, де узгоджені дії політиків, великих бізнесменів та кількох міжнародних розвідувальних служб призвели до успіху у боротьбі з мафією.

Але є й негативні приклади, наприклад, Акапулько, який втратив імідж туристичної цитаделі. У цілому нині країна перебуває у реверсивному стані з погляду громадської безпеки. Дедалі більше нових популярних туристичних напрямів стають жертвами мафії. Також раніше ми писали: Куди поїхати на все включено у 2022 році: ТОП-12 відкритих країн, найкращі готелі