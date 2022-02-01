Мексика відкрита для українців: правила в’їзду 2022 року

Чи можна зараз відлетіти до Мексики і чи варто планувати відпочинок у 2022 році?

Так, Мексика відкрила свої кордони для туристів усіх країн ще у червні 2020 року.

Правила в’їзду до Мексики для українців у 2022 році

У Мексики зараз дуже лояльне ставлення до туристів, якщо порівнювати з іншими країнами після пандемії.

Туристам, які в’їжджають до Мексики, не потрібно проходити карантин.

Відпочивальникам не потрібно здавати ПЛР-тести та пред’являти інші документи, що доводять, що ви не хворі на коронавірус.

Що потрібно для в’їзду в Мексику:

мати закордонний паспорт, який має бути дійсним ще 6 місяців з дати повернення;

(З січня 2022 року не потрібно!) Заповнити електронну декларацію здоров’я онлайн за 12 годин до вильоту і отримати QR-код (є можливість оформити і по прильоті, але багато авіакомпаній вимагають куар-код при посадці).

заздалегідь оформити електронний дозвіл (схоже на онлайн-візу). Робиться воно безкоштовно на сайті мексиканського посольства, а оформлення займає лише кілька хвилин. Дозвіл дає право на одноразове перетин повітряного кордону та перебування в країні до 180 днів. Якщо ви плануєте перетинати наземний кордон або перебувати в країні довше, потрібно буде оформлення візи.

Електронна роздільна здатність не потрібна для тих, хто має візу США/Великобританії.

з 1 квітня 2021 року ввели туристичний податок близько 11 $ – з туристів старше 4 років. Сплатити можна заздалегідь на сайті, готівкою після прильоту або перед зворотним вильотом з Мексики (є спеціальні кіоски в аеропорту).

Електронний дозвіл (онлайн візу) потрібно роздрукувати та взяти з собою. Також не забудьте традиційний пакет документів (готельний ваучер, авіаквитки, медичне страхування).

Якщо ви купуєте тур, оформлення електронного дозволу туроператор бере на себе (але за окрему плату, близько 15 євро з особи).

Зверніть увагу, що останнім часом в Мексику не пускають туристів з громадянством Азербайджану, Вірменії, Грузії, Казахстану, Киргизії, Узбекистану, Таджикистану.

При цьому офіційно обмежень немає та візу (електронний дозвіл) можуть видати. Але почастішали випадки депортації туристів під час проходження прикордонного контролю – навіть під час поїздки по туру з повним пакетом документів та зворотними квитками.

Обмеження та вимоги до туристів у Мексиці

Коронавірусні обмеження в Мексиці діють, але вони не суворі. Готелі та пляжі відкриті для туристів, у країні також працюють усі громадські місця (ресторани, клуби, ринки, торгові центри).

Є часткові обмеження на одночасне перебування людей у ​​ресторанах та громадському транспорті. Музеї, парки та всі визначні пам’ятки приймають туристів, але також з обмеженнями щодо кількості одночасного перебування людей. Ще при вході до громадських місць можуть вимірювати температуру та вимагати носіння масок.

Екскурсії в штаті Кінтана-Роо (саме тут розташовані Канкун та Тулум) дозволені.

Втім всі обмеження можна назвати м’якими, і в цілому вони не заважають роботі туристичної галузі. На момент ухвалення рішення про відновлення авіасполучення, Мексика пройшла другу хвилю та показала тренд на зниження захворюваності.

Куди варто їхати відпочивати

Якщо ви вже готові летіти до Мексики, зверніть увагу на такі п’ятизіркові готелі першої лінії. Ми відібрали гідні варіанти з високим рейтингом та хорошими відгуками.

Канкун чи Рів’єра Майя? У Канкуні мало зелені, готелі міські, найчастіше вибирає молодь – весело та тусовки. Рів’єра – це курорти, що потопають у зелені. З дітьми найчастіше їдуть саме на Рів’єру.

Гарний готель “лише для дорослих” – Secrets The Vine 5* у Канкуні. А з дітьми – будь-який готель мережі Dreams. Ось ще готелі, на які можна звернути увагу:

Sandos Caracol Eco Resort 5*

Сучасний результат – із зеленою територією, аквапарком та безліччю розваг. Готель розділений на зони з різними форматами – для сімейного відпочинку, тільки для дорослих та відокремленого відпочинку. Гості готелю хвалять ресторани, пляж з гамаками та наметами.

Grand Palladium Colonial Resort & Spa 5*

Простора територія з безліччю басейнів є і з гірками для дітей. Є спа-центр, працює анімація, дитячий клуб. У готелі є кілька ресторанів і безліч барів. Постояльці хвалять рівень сервісу та харчування.

Ocean Maya Royale 5*

Готель для відпочинку дорослих за системою все включено (лише +18). Крім прекрасного пляжу в готелі є спа, ресторани, бари, кав’ярні, басейни – все, що потрібно для комфортного проведення часу. У ресторанах великий вибір страв.

Iberostar Paraiso del Mar 5*

Потопаюча у зелені територія. Інтер’єри з місцевим колоритом. У готелі є розваги для будь-якого віку. Стильні бари та свій нічний клуб. Великий дитячий клуб. Постояльці відзначають добрий стан номерного фонду та обслуговування.

Riu Cancun 5*

Величезний готель відомої мережі у Канкуні. Бездоганне обслуговування. У готелі є кілька басейнів, фітнес-зал, аніматори для дорослих та дітей. Поблизу готелю є безліч розважальних закладів.

Дуже важливою темою є водорості на мексиканському узбережжі. В останні роки їх на жаль стало помітно більше, і немає якоїсь виявленої періодичності (хоча влітку вони майже завжди є). Саргасси можуть з’являтися несподівано – місце та час передбачити важко. Все залежить від течії, вітрів, штормів.

Простежити за поточною обстановкою можна на спеціальному сайті. Червоним та помаранчевим кольором позначені пляжі, де помічено багато водоростей, зеленим та блакитним – де саргассів майже немає. Інформація оновлюється щодня.

Але загалом у хороших 5* готелях намагаються максимально швидко очищати пляжі.

Зараз узимку в Канкуні, Плайа дель Кармен та Рів’єра Майя водоростей майже немає. Влітку ситуація була зовсім інший, і карта часто була з переважанням оранжевого кольору.