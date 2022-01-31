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Мексика стає все більш небезпечною для туристів через банди наркоторговців

Євгеній Подольський
Мексиканський рай стає все більш небезпечним для туристів

Канкун, мексиканський рай, колись вважався безпечним. Але близько десяти років тому між ворогуючими бандами наркоторговців почалися територіальні розбирання. Проте спочатку вони відбувалися у нічних клубах чи робочих кварталах на околицях Канкуна. Жертвами були переважно молоді мексиканці. Тепер пограбування та перестрілки відбуваються серед білого дня і в розкішних готелях, і на пляжах, і в барах, і на дискотеках, які відвідують іноземні туристи.

Це погані новини для туристичного сектору Канкуна, який і так уже постраждав від коронавірусу. Проте ще більш тривожними для експертів є ознаки того, що міжнародна мафія, мабуть, націлилася на карибське узбережжя Мексики як хаб для своїх операцій.

Останнім свідченням цього стала стрілянина кілька днів тому у розкішному готелі на Рів’єрі Майя. Двоє канадців загинули, жінка зазнала поранень. Стрілянина відбулася посеред дня біля басейну готелю та викликала паніку. Двоє загиблих, як невдовзі з’ясувалося, перебували у міжнародному розшуку, займалися торгівлею наркотиками та зброєю, а також відмиванням грошей.

За повідомленнями ЗМІ, ці двоє працювали на боса в’єтнамської мафії Конг Діня, основна база операцій якого перебуває у США та Канаді. Це виглядало як зведення рахунків в оточенні: вбивця зареєструвався як гість під вигаданим ім’ям, а потім втік у джунглях, що оточують готель.

“Карибські острови стали привабливим місцем для міжнародних злочинців”, – пише експерт з мафії Едуардо Герреро в газеті El Financiero. «Цьому сприяло поєднання пляжів, барів та слабкого імміграційного контролю». Фалько Ернст із Міжнародної кризової групи погоджується: «Канкун та Рів’єра-Майя є магнітом для кримінальних кіл, бо там циркулюють великі гроші. Карибський басейн також є великою платформою для міжнародного обігу наркотиків».

І це також прибутковий регіон для картелів: із 45 мільйонів туристів, які щороку відвідували Мексику до пандемії, 40 відсотків опинилися у Канкуні. Пляжі особливо популярні у молодих тусовщиків, які часто вживають багато алкоголю та наркотиків.

Найвідомішим босом міжнародної мафії, заарештованим у Канкуні минулого року, був румун Флоріан Тюдор. Його банда спеціалізувалася на клонуванні кредитних карток. “Але є й інші банди зі Східної Європи та Росії”, – говорить Герреро, який працював на мексиканську розвідку. Китайські тріади також займаються піратством у Мексиці, контрабандою деревини та екзотичних тварин, продуктів гірничодобувної промисловості та хімічними наркотиками.

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Мексиканська мафія стає все більш розгалуженою

Досі більша частина цього кримінального бізнесу, як і раніше, ведеться паралельно з наркобізнесом та рекетом мексиканських угруповань. Але Едуардо Герреро побоюється, що «міжнародні осередки можуть запропонувати свої послуги та контакти мексиканським злочинцям, особливо у сфері відмивання грошей, торгівлі наркотиками, торгівлею зброєю та людьми».

Мексиканська мафія останніми роками стає все більш розгалуженою. «У регіоні діють найбільші наркокартелі і численні місцеві злочинці», — зазначає Фалько Ернст з Крайсіс Груп Мексика.

Ця дещо заплутана суміш все частіше призводить до конфліктів у злочинному світі, які часто закінчуються розбираннями, як, наприклад, у листопаді минулого року перестрілкою в готелі в Пуерто-Морелосі. У маленькому тихому рибальському селі гості, мабуть, питали у співробітників готелю, як купити кокаїн. Вони зробили кілька дзвінків, але, за версією слідства, вони були погано скоординовані: в результаті в готель одночасно прибули представники двох різних картелів, що призвело до перестрілки, в якій загинули двоє дилерів.

Уряд не може зупинити корупцію

За словами Ернста, ескалація насильства також пов’язана із «відсутністю стратегії з боку уряду». Щоправда, перед Різдвом президент Андрес Мануель Лопес Обрадор направив до регіону контингент національних гвардійців. «Але немає послідовної стратегії, щоб висушити болото між державою та злочинцями та боротися з корупцією», — каже Ернст.

Герреро сподівається, що сильний тиск із боку індустрії туризму змусить політиків діяти. На туризм припадає майже дев’ять відсотків внутрішнього валового продукту. Позитивні приклади боротьби зі злочинністю є, наприклад, у промисловому місті Монтеррей, де узгоджені дії політиків, великих бізнесменів та кількох міжнародних розвідувальних служб призвели до успіху у боротьбі з мафією.

Але є й негативні приклади, наприклад, Акапулько, який втратив імідж туристичної цитаделі. У цілому нині країна перебуває у реверсивному стані з погляду громадської безпеки. Дедалі більше нових популярних туристичних напрямів стають жертвами мафії. Також раніше ми писали: Куди поїхати на все включено у 2022 році: ТОП-12 відкритих країн, найкращі готелі

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