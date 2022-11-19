Експерти: 3 жахливі місця, куди їдуть тільки найсміливіші туристи

У той час як одні туристи чекають від відпочинку та розслаблення, інші вирушають у моторошні місця на пошуки екстремальних відчуттів. На щастя для останніх, по всьому світу таких місць безліч. Докладніше про деякі з них – у матеріалі “DIP“.

Острів ляльок (Мексика)

У середині XX століття на острові жив пустельник Джуліан Сантана Баррера. Він колекціонував ляльок, рятуючи їх зі сміттєвих кошиків. За допомогою цього ритуалу Баррера хотів заспокоїти душу дівчини, що потонула поблизу, – Джуліан був свідком трагедії. Наприкінці 90-х про острів та захоплення Баррера стало відомо журналістам, а потім і всьому світу. Після цього Острів ляльок почали масово відвідувати туристи, привозячи із собою ляльок у подарунок Джуліану.

2001 року чоловіка знайшли мертвим у тому ж місці, де таємниче загинула дівчинка. З того часу за островом стежить його племінник.

Наразі ляльки розвішені по всьому острову, переважно на деревах. Згодом багато хто з них покрився пліснявою, обвітрився і залишився без деталей. Щоб задобрити ляльок, туристи привозять цукерки. Дітям та слабонервним острів відвідувати не рекомендується.

Покинута в’язниця в американському штаті Пенсільванія

Ця в’язниця відома тим, що злочинці тут сиділи в “одинаках”. Ув’язнені не мали можливості спілкуватися між собою, а з камер вони виходили, накинувши капюшон. Саме тут відбував термін Аль Капоне та інші відомі злочинці.

В’язниця давно занедбана і виглядає відповідно. Невипадково ходить безліч чуток про те, що її населяють примари загиблих в’язнів.

Катакомби Парижа

Цей підземний цвинтар виник як спосіб боротьби з нестачею поховань. Тут лежать останки 6 мільйонів людей: їх ховали в катакомбах з кінця XVIII до середини XIX століття. Загальна площа підземного цвинтаря складає 11 тисяч квадратних метрів.

Сьогодні катакомби є частиною музею Карнавал і за бажанням туристи можуть їх відвідати. Мало того, що сам вид катакомб навіює жах, з ними також пов’язано чимало страшних історій. Згідно з однією з них, одного разу сторож церкви Валь-де-Грас Філібер Аспер у пошуках винних льохів намагався дослідити тунелі каменоломень, але заблукав у лабіринті, і його труп знайшли лише через 11 років.