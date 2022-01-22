Хурма та її користь для нашого здоров’я

Хурма — чудовий плід з насичено солодким і водночас злегка терпким смаком. Це чудовий подарунок природи взимку. Цей соковитий плід дає виняткову користь для здоров’я.

За зовнішнім виглядом хурма за формою нагадують помаранчеві помідори. Їхня шкіра твердіша, тому деякі люди воліють очищати її перед їжею. Інші їдять їх разом зі шкіркою.

Як шкірка, так і серцевина цього фрукта містять велику кількість вітамінів, мінералів, антиоксидантів, які дуже цінні для здоров’я.

Хурма дуже багата головним чином вітаміном А, що надає йому характерного оранжевого кольору. Вітамін А – це важливий жиророзчинний вітамін, який відіграє важливу роль у здоров’ї очей. Бета-каротин, який розщеплюється в організмі до вітаміну А, підтримує рогівку в хорошому стані та уповільнює старіння.

В хурмі також міститься висока концентрація вітаміну С, який є потужним антиоксидантом, що захищає клітини від запалень, старіння, стимулює імунну та серцево-судинну системи, сприяє профілактиці цукрового діабету.

Хурма є дуже багатим джерелом клітковини. Її збирають восени, а це означає, що взимку ви зможете додати до свого раціону більше продуктів, багатих клітковиною, вітамінами та мінералами.

Продукти з високим вмістом клітковини підтримують функції травної системи, що, у свою чергу, допомагає стимулювати здорову імунну систему.

Клітковина живить корисні бактерії в кишечнику, прискорює їх рух, що стимулює регулярне випорожнення кишечника і правильне засвоєння поживних речовин. Клітковина також забезпечує тривалу ситість протягом дня.

Хурма – це фрукт з низьким глікемічним індексом, який є прекрасним засобом для контролю рівня цукру в крові. Акцентування в меню продуктів з низьким глікемічним індексом і більшою кількістю клітковини — один із найкращих способів захистити себе не тільки від зайвої ваги, а й від діабету.