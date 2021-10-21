Велика користь для здоров’я від вживання насіння конопель

Насіння конопель – відмінне джерело рослинних жирних кислот омега-3. Воно багате на безліч поживних речовин, які цінні для здоров’я і можуть сприяти його поліпшенню.

Яка харчова цінність насіння конопель?

30 грамів або приблизно столова ложка насіння конопель містять:

166 калорій;

14,6 г жиру;

1,5 г натрію;

2,6 г вуглеводів;

1,2 г клітковини;

0,5 г цукрів;

9,5 г білка.

Одна порція насіння конопель висококалорійна, тому будьте обережні з їх кількістю, але в них мало вуглеводів, а деякі з них містять клітковину, що є додатковим бонусом. Ось чому насіння конопель вважаються їжею з низьким глікемічним індексом, що робить їх ідеальними для вживання людьми з діабетом і інсулінорезистентністю.

Яка користь для здоров’я від насіння конопель?

Покращує серцево-судинну систему

Насіння конопель – багате джерело омега-3. Ці мононенасичені жирні кислоти надзвичайно важливі для серця і кровоносних судин, оскільки вони покращують ліпідний профіль, знижують рівень холестерину, що має велике значення для зниження ризику серцево-судинних захворювань.

Для більш здорових кісток

Магній в насінні конопель також допомагає будувати кістки. Магній, як і кальцій, є важливим елементом для підвищення щільності кісток. Ці мінерали цінні в боротьбі з остеопорозом і грають важливу роль в його профілактиці.

Поліпшити пам’ять і концентрацію

Насіння конопель стимулюють діяльність мозку, поліпшуючи пам’ять і концентрацію уваги. Про це свідчать дані недавнього дослідження, цитованого verywellhealth.com. Вчені виявили, що насіння конопель запобігають ушкодженню клітин мозку і нервової системи, викликане запаленням тканин.

Знижує ризик діабету 2 типу

Насіння конопель дуже багаті магнієм. Магній необхідний організму для підтримки оптимального рівня цукру в крові. Магній бере участь у розщепленні глюкози в крові і знижує інсулінорезистентність клітин, покращуючи їх чутливість до власного інсуліну. Це знижує ризик діабету.

Для більш здорових кісток

Магній в насінні конопель також допомагає будувати кістки. Магній, а також кальцій є важливими елементами для підвищення щільності кісток. Ці мінерали цінні в боротьбі з остеопорозом і грають важливу роль в його профілактиці.

Pнімає запор

Насіння конопель дуже багаті клітковиною, яка прискорює спорожнення кишечника і живить містяться в них корисні бактерії. Це допомагає полегшити запор і поліпшити обмін речовин. Додайте ложку насіння конопель до сніданку з йогуртом і вівсянкою. Це поліпшить дефекацію і зробить стілець більш м’яким.

Поліпшити пам’ять і концентрацію

Насіння конопель стимулюють діяльність мозку, поліпшуючи пам’ять і концентрацію уваги. Про це свідчать дані недавнього дослідження, цитованого verywellhealth.com. Вчені виявили, що насіння конопель запобігають ушкодженню клітин мозку і нервової системи, викликане запаленням тканин.