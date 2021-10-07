Вчені визначили головний фактор виживання при COVID-19

Вчені з Іспанії та Канади оцінили роль трьох показників аналізу крові, що впливають на виживання пацієнтів з важким COVID-19. Основним з них був рівень специфічних антитіл проти спайкового протеїну коронавірусу. Саме ці антитіла утворюються під час вакцинації. Результати дослідження опубліковані в Journal of Internal Medicine.

Наскільки людина захищена від коронавірусної інфекції, можна судити за трьома показниками аналізу крові: рівень специфічних антитіл проти певних антигенів або частин вірусу; загальна кількість антигенів або антигенемія; і кількість вірусної РНК у крові. До цього часу було невідомо, який із цих показників взяти за ключ до визначення ступеня ризику смерті.

Специфічні антитіла проти спайкового білка SARS-CoV-2 блокують реплікацію вірусу; антигенемія – показник загальної кількості чужорідних речовин, які організм визначає як антигени; а за кількістю вірусної РНК можна оцінити поточний обсяг вірусу в організмі.

Для дослідження автори відібрали результати тестів на 92 дорослих пацієнтів, які з 16 березня по 15 квітня 2020 року під час першої хвилі пандемії були госпіталізовані до Університетської лікарні Ріо-Ортеги та клінічної лікарні Університету з Вальядоліда, а також до лікарні Грегоріо Маранона та Університетської лікарні принца Астурійського в Мадриді. Всім їм було діагностовано COVID-19 за допомогою ПЛР-тесту, і протягом перших 24 годин перебування в лікарні у них було взято аналіз крові.

Вчені склали профіль антитіл у крові пацієнтів, насамперед антитіл IgM та IgG, специфічних до S-білка вірусу SARS-CoV-2. Вони оцінили зв’язок між рівнями цих антитіл, концентрацією вірусної РНК та наявністю нуклеопротеїнового (N) білка SARS CoV-2 у плазмі, що оцінювалося за показником N-антигенемії, а також вплив цих параметрів щодо ризику смертності пацієнтів.

Дослідники виявили, що лише один з трьох параметрів безпосередньо корелює з високим ризиком смерті-низька відповідь антитіл проти S-білка вірусу SARS-CoV-2. Інші два параметри пов’язані з першим. За відсутності антитіл N-антигенемія приблизно в два з половиною рази перевищує їх високий рівень, а навантаження на вірусну РНК обернено пропорційна кількості антитіл. Іншими словами, ті, у кого погана відповідь на антитіла, мали високий рівень вірусної РНК та розсіяні вірусні білки в крові.

“Наші результати підтверджують, що лікування екзогенними антитілами при COVID-19 має бути персоналізованим, і таку терапію слід використовувати лише для пацієнтів з відсутнім або низьким рівнем ендогенних антитіл”,-сказав один з авторів дослідження Ісус Бермехо-Мартін , Доктор медичних наук з Інституту біомедичних досліджень у Саламанці, цитуються у прес-релізі видавництва.

Дослідження надало додаткові докази важливості антитіл проти білка-спайку SARS-CoV-2 для блокування реплікації вірусу. Автори сподіваються, що їх результати допоможуть встановити оптимальний рівень антитіл, необхідних кожному пацієнту у критичному стані для подолання COVID-19.