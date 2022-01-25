ГоловнаМедицинаУ ЄС заборонили популярну харчову добавку через її шкоду здоров'ю
Медицина

У ЄС заборонили популярну харчову добавку через її шкоду здоров’ю

Євгеній Подольський

У Євросоюзі заборонили використовувати у продуктах харчування діоксид титану, відомий під абревіатурою E171. Діоксид титану використовується для надання білого кольору багатьом продуктам – від крему та кондитерських виробів до вершкового сиру, супів, соусів та заправок для салатів.

Зокрема, діоксид титану може накопичуватися у внутрішніх органах людини та посилювати окисний процес в організмі. Це, зрештою, може призвести до запальних реакцій.

Заборона набуде чинності після шестимісячного перехідного періоду. Це означає, що з цього літа цю добавку більше не можна додавати в продукти при їх виробництві.

Наприкінці минулого року Європейська комісія дозволила продаж харчових продуктів, виготовлених із сарани. Саранчу можна буде купити у вигляді сушеної закуски, у замороженому вигляді, а також у порошковій формі.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Популярні рубрики

ТуризмCOVID Travel NewsLifeStyleСШАМедицинаЄгипетТуреччинаРосіяУкраїна

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропаздоров'япандеміяОмікронПоради туристамвакцинаціялітак

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал