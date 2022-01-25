У ЄС заборонили популярну харчову добавку через її шкоду здоров’ю

У Євросоюзі заборонили використовувати у продуктах харчування діоксид титану, відомий під абревіатурою E171. Діоксид титану використовується для надання білого кольору багатьом продуктам – від крему та кондитерських виробів до вершкового сиру, супів, соусів та заправок для салатів.

Зокрема, діоксид титану може накопичуватися у внутрішніх органах людини та посилювати окисний процес в організмі. Це, зрештою, може призвести до запальних реакцій.

Заборона набуде чинності після шестимісячного перехідного періоду. Це означає, що з цього літа цю добавку більше не можна додавати в продукти при їх виробництві.

Наприкінці минулого року Європейська комісія дозволила продаж харчових продуктів, виготовлених із сарани. Саранчу можна буде купити у вигляді сушеної закуски, у замороженому вигляді, а також у порошковій формі.