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Медицина

У Києві зареєстровано випадки рідкісного захворювання – дирофіляріоз

На місці укусу утворюється підшкірний вузлик.

Гліб Парфененко
У Києві зареєстровано випадки і рідкісного захворювання, що переноситься комарами

З початку року в Києві зареєстровано три випадки рідкісного і небезпечного захворювання – дирофіляріоз. Передається комарами через укуси.

Хвороба викликається паразитичними круглими черв’яками – дирофілярії, що вражають як тварин, так і людей. Про це повідомили в Київському центрі з контролю і профілактиці захворювань МОЗ.

На місці укусу комара утворюється підшкірний вузлик. Основні симптоми – почервоніння і набряк. Гельмінти можуть мігрувати на глибину до 30 см під шкірою людини, і це відчувається. При цьому від моменту зараження до появи вузлика може пройти як мінімум місяць, а іноді і два роки. Паразит видаляється хірургічним шляхом.

У цьому році в Києві видалили паразитичних черв’яків розміром 11, 7 і 12 см – в одному випадку з правої руки, а в двох інших – з лівого ока.

Фахівці радять використовувати всі можливі засоби проти комарів для профілактики.

Як повідомляє українське видання «Вести», на курорті Кирилівка, який в цьому році страждає навалою медуз, тепер відпочиваючі скаржаться на комарів. Комахи просто покривають стіни, підвіконня і стелі, як килим, а туристи викладають відео в соціальних мережах на підтвердження сказаного.

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