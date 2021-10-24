Що відбувається в організмі, якщо з’їсти цукор перед сном

Одним з улюблених втішних занять мільйонів людей у ​​всьому світі є перекушування чимось солодким перед сном. Всі ми знаємо, що вживання продуктів, що містять цукор, пізно ввечері призводить до збільшення ваги. Але цукор в цей час доби надає ще більш негативний вплив на здоров’я.

Що станеться, якщо ви з’їсте цукор перед сном?

Цукор робить негативний вплив на здоров’я в будь-який час доби. Краще уникати його і вживати тільки в крайньому випадку, з нагоди або в дуже малих кількостях, але не кожен день.

Вживання солодких продуктів пізно ввечері перед сном може призвести до збільшення ваги, діабету, карієсу, серцево-судинних захворювань, повідомляє Medical News Today. Продукти, що містять натуральний цукор, такі як фрукти і молочні продукти, не роблять такого ж негативного впливу на організм. Продукти з додаванням цукру, такі як цукерки, шоколад, торти, випічка, роблять сильний негативний вплив, особливо в пізні години.

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Цукор не завжди рекламується саме під такою назвою в цих продуктах. Він може бути у вигляді глюкози, фруктози, нектару агави, кукурудзяного сиропу, глюкозно-фруктозного сиропу, крохмалю. Найкраще уникати тих продуктів, які містять подібні інгредієнти. Замість торта або шоколаду перед сном краще з’їсти яблуко або кілька виноградин, якщо ви такий ласун. Однак важливо відзначити, що цей часовий діапазон не підходить для споживання вуглеводів в цілому.

Як цукор порушує сон?

Цукор викликає проблеми зі здоров’ям, і це незаперечний факт. Однак він може і шкодити здоровому сну, переривати його вночі, робити більш неспокійним, заважати засипати. Саме ці ефекти вкрай небажані під час сну. Цукор підвищує рівень інсуліну і дає швидкий приплив енергії. Коли ми вживаємо його перед сном, він може чинити негативний вплив на нервову систему, а також на ендокринну систему. Різкі стрибки рівня інсуліну створюють основу для інсулінорезистентності, яка призводить до відкладення жиру, що, в свою чергу, підвищує ризик розвитку діабету.

Коли ви споживаєте вуглеводи і прості цукри, це змушує підшлункову залозу виробляти більше інсуліну для розщеплення цукрів і використання їх в якості палива. Однак вночі, перед сном, ви не рухаєтеся і витрачаєте цю енергію. Запаси глюкагону накопичуються в м’язах і печінці. Якщо вони не витрачаються, то є передумовою для накопичення жирової тканини, а також жирової печінки.

Вживання цукрів пізно ввечері перезбуджує нервову систему. Енергія, яку дає цукор, – це тип стимулятора, який готує організм до активності, і ви дійсно лягайте спати. Замість цього краще вживати продукти, які полегшують і стимулюють механізми сну. До них відносяться мигдаль, свіже молоко, арахіс, вишня, арахісове масло.