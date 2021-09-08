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Психіатри відкрили новий тип синдрому Туретта

Психіатри відкрили новий тип синдрому Туретта
Медицина
Гліб Парфененко

Група психіатрів з Ганноверського університету виявила новий тип психічного розладу, що нагадує синдром Туретта і “передається” через соціальні мережі. Про це пише Oxford University Press.

Новий тип розладу супроводжується вербальними тиками, які, як не парадоксально, передаються через контент, створений людьми, страждаючими від подібних проблем. Розлад отримало назву MSMI. Це “розлад соціальних мереж”.

Дослідники розглянули конкретний випадок Яна Циммермана, молодого і успішного німецького YouTuber з більш ніж двома мільйонами підписників, який стверджує, що у нього діагностовано синдром Туретта.

Психіатри пояснюють, що тики, що зустрічаються у молодих пацієнтів з діагнозом “синдром Туретта”, з’являються у тих, хто насправді є постійним глядачем Циммермана. Більш того, пацієнти копіюють тики блогера. Деякі із записаних ним вербальних тиків “змушують” жертв говорити “Du bist häßlich” (по-німецьки “ти потворний”) або “pommes” (“картопляні чіпси”) без видимої причини.

Однак симптоми, пов’язані з синдромом Туретта, зазвичай з’являються в дуже ранньому віці, тоді як ці тики купуються набагато пізніше, що виключає природу синдрому Туретта.

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