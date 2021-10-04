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Новий прорив в боротьбі з пандемією: 2 таблетки – і ніяких смертей від COVID

Гліб Парфененко
Новий прорив в боротьбі з пандемією: 2 таблетки - і ніяких смертей від COVID

Новий прорив в боротьбі з пандемією в США. Клінічні випробування експериментальної противірусної таблетки для лікування COVID-19 показали, що вона знижує ризик госпіталізації на 50%. Виробники будуть звертатися за дозволом на екстрене використання.

Ключ до боротьби з COVID-19 – так фахівці визначають експериментальний противірусний препарат «Молнупіравір». Лікування з його допомогою просте – 2 таблетки кожні 12 годин протягом 5 днів, – пояснює доктор Румен Хичів, який є співробітником кризового штабу США по COVID-19.

«Цей препарат викликає цілеспрямовані, образно кажучи, друкарські помилки при копіюванні, що призводить до виробництва білків, непридатних для використання вірусом», – сказав він.

Проміжні клінічні випробування показали, що препарат знижує ризик госпіталізації або смерті на 50%, але є умова – для досягнення ефекту його потрібно приймати на ранній стадії, після прояву симптомів.

“У групі, що одержувала препарат, не було жодної смерті. Аналіз був проведений на 775 пацієнтах з COVID-19, у яких був хоча б один фактор ризику тяжкого захворювання”, – додав д-р Хичів.

В ході випробувань не було зареєстровано серйозних побічних ефектів. Отримані результати дали компанії підставу подати заявку на екстрене схвалення препарату в Управління з контролю за продуктами і ліками США.

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