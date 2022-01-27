Морквяний сік знижує високий кров’яний тиск

Регулярне вживання морквяного соку знижує підвищений артеріальний тиск, повідомляють Експерти.

«Морковний сік допомагає за високого кров’яного тиску. Аналіз показує, що він знижує систолічний та діастолічний кров’яний тиск, говорить автор статті Гаррієт Уайтхед.

У статті наводяться дані досліджень, що показують, що споживання моркви пов’язане з низьким кров’яним тиском. В експерименті взяли участь 2159 людей. За словами автора, морквяний сік нейтралізував вплив солей на організм, які часто викликають гіпертонію.

Уайтхед також радить відмовитися від сигарет та алкоголю, а також зменшити споживання кави, якщо ми хочемо вирішити проблеми із кров’ю.

Раніше доктор Керрі Ракстон із Бельгійського наукового центру фруктових соків рекомендувала нам регулярно пити апельсиновий сік для лікування гіпертонії, детальніше у матеріалі “Несподіваний ефект апельсинового соку на імунну систему“.

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