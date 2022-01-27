Лікарі розповіли, навіщо та як треба випивати склянку води перед сніданком

Неоціненну користь організму може принести склянка води, випита перед першим прийомом їжі, тобто, відразу після пробудження, заявила лікар-дієтолог та гастроентеролог в ефірі радіо «Супутник». Але не все так просто: щоб ранкова звичка пішла на користь, необхідно дотримуватися певних умов.

За словами експерта, чиста вода має мати кімнатну температуру. Цю вимогу особливо варто врахувати тим, хто має регулярні проблеми із походами до туалету – «це 80% міського населення. Людям, які мають проблеми в животі, фахівець порекомендувала пити теплу воду.

Усього склянка води натще допомагає розпочати процес травлення, стимулює моторику кишечника і будить організм, пояснила Нурія Діанова. Якщо ця нехитра дія стане звичкою, то незабаром мікрофлора кишечника прийде в норму та покращиться настрій.

Крім того, лікар попередив любителів фруктової води: ті, хто любить додавати в питну воду апельсиновий чи лимонний сік, мають бути обережними. За наявності захворювань шлунково-кишкового тракту вживання такого напою виключається. “Така вода, особливо холодна, може викликати спазми, можуть виникати болі в животі, можливий розвиток панкреатиту, холециститу”, – уточнила експерт.

Раніше DIP писав, що “Вчені встановили, що кава пригнічує виникнення певного типу раку у жінок“.

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