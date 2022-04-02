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Лікар вказав на фрукти, що сприяють набору ваги

Гліб Парфененко
Лікар вказав на фрукти, що сприяють набору ваги

Продукти з високим вмістом цукру можуть бути калорійними і таким чином сприяти збільшенню ваги. Багато людей задаються питанням, чи корисно для талії їсти більше фруктів. Проте експерти вважають, що дуже велика кількість фруктози може призвести до збільшення ваги.

Професор Володимир Хавінсон вказує на фрукти, що сприяють набору ваги.

За його словами, часте вживання в їжу бананів, інжиру та винограду може призвести до зайвої ваги. Лікар пояснює, що у цих продуктах міститься велика кількість глюкози.

Лікар вказав на фрукти, що сприяють набору ваги

«Глюкоза прийому внутрішньо також сприяє виробленню інсуліну. “І цей інсулін сприяє перетворенню надлишку глюкози на жир, і люди набирають вагу”, – сказав він.

Тому лікар порадив обмежити їхнє вживання.

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