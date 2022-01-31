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Лікар назвав поширену помилку поєднання ліків та вживання імбиру

Гліб Парфененко
Лікар назвав поширену помилку поєднання ліків та вживання імбиру

Дієтолог Анжеліка Дюваль вказує, з якими ліками та речовинами не слід приймати імбир.

Дюваль підкресливла що імбир дійсно є добрим противірусним та протизапальним засобом. Але перед постійним застосуванням краще проконсультуватися з лікарем. Імбир не слід змішувати з жарознижувальними препаратами, оскільки це може спричинити зниження згортання крові.

“Імбір не слід поєднувати з ібупрофеном, це поширена помилка. Зазвичай усі згадують про імбир, коли починають хворіти, тому п’ють жарознижувальне, а потім імбирний чай. Але він знижує згортання крові, тому цього робити не слід”, – наголошує лікар.

Імбир також несумісний із ліками, що знижують рівень цукру в крові.

Наприклад, він не поєднується з альфа-ліпоєвою кислотою, з хромом, із часником”. Імбир також знижує рівень цукру в крові, і він може сильно впасти”, – пояснює Анжеліка Дюваль.

Дієтолог також уточнює, що її рекомендації належать до регулярного вживання великих доз імбиру у чаї, настоях та інших напоях.

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