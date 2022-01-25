Несподівана користь для здоров’я від томатного соку

Томатний сік популярний у всьому світі. Завдяки високому вмісту антиоксидантів, органічних кислот та інших незамінних поживних речовин томати можна назвати справжнім еліксиром здоров’я.

Споживання томатного напою становить у середньому від однієї до чотирьох склянок щодня. Вона може змінюватися в залежності від пори року, клімату та особистих уподобань. Ось користь для здоров’я від цього еліксиру:

Антиоксидантні властивості

Томатний сік містить антиоксиданти, у тому числі лікопін, бета-каротин, вітамін С та селен. Вони знижують ризик серцевих захворювань і захищають організм від вільних радикалів, що спричиняють пошкодження клітин.

Покращує травлення

Органічні кислоти, що містяться у фруктах та томатному соку, покращують травну функцію. Вони стимулюють секрецію слини та шлункового соку, що сприяє гарному травленню.

Покращує здоров’я серця

Завдяки високому вмісту калію томатний сік покращує здоров’я серця та допомагає знизити кров’яний тиск. Він також запобігає окисленню холестерину в крові, що є одним із перших кроків у формуванні атеросклеротичних бляшок. Томатний сік також чинить захисну дію на внутрішній шар кровоносних судин і допомагає знизити ризик утворення тромбів.

Знімає втому

Склянка томатного соку на день може зняти втому. Високий вміст калію та фосфору в цьому червоному соку допомагає полегшити симптоми стресу, м’язової слабкості та запобігає м’язовим спазмам і судомам. Склянка соку на день не тільки додасть організму енергії, а й допоможе підбадьоритися.

Прискорює метаболізм

Томатний сік дуже низькокалорійний. У 100 грамах напою лише 18 калорій та близько 95 відсотків води. Крім того, він прискорює обмін речовин, а високий вміст клітковини у продукті викликає почуття ситості та покращує травлення. Саме тому напій підходить для тих, хто хоче схуднути.