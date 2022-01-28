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Дієтолог назвав напій, що уповільнює старіння

Гліб Парфененко
Дієтолог назвав напій, що уповільнює старіння

Американський дієтолог Кортні Д’Анджело вказала на напій, який допомагає сповільнити старіння. У цьому звіті “Eat This, Not That”.

На думку фахівця, найкращим таким напоєм є зелений чай.

“Зелений чай багатий на антиоксиданти, які мають багато переваг для здоров’я. Вони зміцнюють імунну систему, зменшують запалення і стимулюють синтез колагену, завдяки чому шкіра виглядає молодшою”, – пояснює Д’Анджело.

Однак дієтолог зазначає, що навіть таким корисним напоєм не варто зловживати. “Краще не пити дуже багато зеленого чаю, тому що він містить кофеїн, а надмірне споживання кофеїну також має негативні наслідки”.

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