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Чи корисні яйця і скільки ми повинні їсти їх на тиждень

Євгеній Подольський

Білок є дуже важливим макроелементом, який повинен бути присутнім у раціоні. Білки необхідні, тому що коли вони метаболізуються в організмі, вони розщеплюються на амінокислоти, і вони є одним з найважливіших елементів, з яких складаються клітини.

Яйця є одним із найкращих джерел білка, але вони також є джерелом холестерину. І тому вічне питання – яйця здорові чи нездорові.

За словами дієтолога Меліси Мейєр, стара думка свідчить, що яйця шкідливі для здоров’я. Недавні дослідження показують саме протилежне. Любителі яєць можуть порадіти, адже цей натуральний продукт неймовірно корисний. Доктор Мейєр дійсно рекомендує яйця.

Чи корисні яйця?

Яйця вважаються здоровою їжею, тому що вони є багатим джерелом білка та амінокислот. Вони містять як незамінні, і замінні амінокислоти. Організм не може синтезувати незамінні амінокислоти, тому йому потрібні продукти, що їх містять. Яйця – це саме така їжа, яку добре щодня бути у раціоні. Незамінні амінокислоти є кінцевим продуктом переробки високоякісного білка і це важливо для принципів здорового харчування.

Крім білків яйця містять інші цінні речовини. Вони є дуже багатим джерелом вітаміну D. Усього два яйця можуть забезпечити більше 80% добової потреби організму у вітаміні D, який найкраще синтезується сонячним світлом.

Яйця багаті на вітаміни А і Е. Вони мають потужні антиоксидантні властивості. Вітамін А відіграє важливу роль у функціонуванні та здоров’я очей. Вітамін Е важливий для низки клітинних процесів, протидіючи вільним радикалам, що викликають запалення та злоякісні зміни у клітинах та тканинах.

Яйця є джерелом антиоксидантів зеаксантину та лютеїну, які надзвичайно важливі для очей. Їхня присутність у раціоні знижує ризик ранньої втрати зору та пошкодження сітківки.

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