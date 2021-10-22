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Популярна пляжна країна вирішила покінчити з туризмом: закриті польоти в ключові країни Європи

Гліб Парфененко
Популярна пляжна країна вирішила покінчити з туризмом: закриті польоти в ключові країни Європи

Популярний пляжний напрямок – Марокко – оголосило про припинення авіасполучення з ключовими європейськими країнами – Великобританією, Німеччиною та Нідерландами, вирішивши покінчити з туризмом на невизначений термін. Причиною кардинальної зміни позиції – різке збільшення числа захворювань коронавірусів в регіонах-донорах. Відповідна інформація з’явилася в заяві Управління національними аеропортами, розміщеному в соцмережах.

Нагадаємо, раніше в цьому місяці африканська країна відмовилася від російських туристів, скасувавши всі рейси з Москви через вибухове зростання коронавsруса в РФ і стала першою, хто офіційно «злякався» рекордної смертності від коронавірусу.

«Керівництво Марокко прийняло рішення призупинити польоти з Німеччиною, Нідерландами і Великобританією до подальшого повідомлення, починаючи з півночі в середу», – говорилося в повідомленні.

20 жовтня в Великобританії було зареєстровано 43 738 нових випадків захворювання ковідом. Таким чином, кількість хворих збільшилася більш ніж на 40 тисяч протягом 7 днів поспіль, а число пацієнтів в лікарнях – на 10% за тиждень до 7 749. У той час число хворих в Нідерландах зросло на 44% за останній тиждень, а в Німеччині за попередні 24 години було зареєстровано 17 015 нових випадків, загинули від коронавируса 92 людини.

Згідно з останніми даними, опублікованими владою Марокко, з початку епідемії в країні загинуло 14 566 чоловік, захворіли ковідом 942 779 чоловік.

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