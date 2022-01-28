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Марокко готується відновити авіасполучення з іншими країнами

Євгеній Подольський

Уряд Марокко вирішив знову відкрити повітряний простір країни з 7 лютого, передає національне інформагентство МАР. Він був закритий ще 29 листопада через спалах нового штаму «омікрон».

«Наразі технічна комісія формує заходи, які будуть вжиті на прикордонних постах, та умови, необхідні для подорожуючих. Про правила в’їзду іноземних громадян буде оголошено додатково», — уточнюється в повідомленні.

Введені обмеження сильно вдарили по туристичному сектору, а також готельному та ресторанному бізнесу. Незважаючи на оголошення про план підтримки туризму з боку уряду, туристичні компанії провели акції протесту по всій країні, вимагаючи зміни ситуації.

Крім того, влада продовжила дію оголошеного у 2020 році режиму надзвичайного стану в галузі охорони здоров’я до кінця лютого.

Королівство Марокко призупинило авіасполучення з третіми країнами наприкінці листопада.

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