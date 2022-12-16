Величезний крокодил налякав туристів у Малайзії

Відео з величезним крокодилом, що розгулює затопленою дорогою, привело жителів одного з міст Малайзії в жах, передає DIP з посиланням на nst.com.my.

На 30-секундному відео, яке стало вірусним, видно, як крокодил повільно блукає водою посеред дороги, а потім повільно рухається до найближчих кущів, помітивши присутність автомобіля.

Повідомляється, що рептилія пробралася на дорогу через річку, що розлилася. Відео зняв водій, який їхав перегоном. Ролик був записаний у Кампунг Ейр Хітам (місто в Малайзії).

Крокодили й раніше плавали в річках у цьому районі, але ніхто ще не бачив такого величезного екземпляра.

Тим часом, офіційні особи країни підтверджують, що відео є справжнім, і радять населенню, особливо дітям, не переходити паводкові води вбрід і бути особливо обережними.